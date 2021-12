"On peut se dire qu'on le méritait plus qu'eux"... Le top des déclas du week-end

" On peut se dire qu'on le méritait peut-être un peu plus qu'eux "

Après la défaite des siens (19-20) face au Castres olympique ce dimanche, Matteo Rodor n'a pas caché sa déception en conférence d'après match. Si son entraîneur n'y est pas allé de main morte concernant l'arbitre de la rencontre, le demi d'ouverture de l'Usap a été un peu plus modéré et a donné sa vision des choses sur l'ensemble du match : "On ne peut pas parler d'injustice. On a tout donné sur le terrain mais eux aussi ont tout fait dans le combat pour gagner ce match. On peut se dire qu'on le méritait peut-être un peu plus qu'eux aujourd'hui mais je ne pense pas que l'on puisse parler d'injustice. Cela a simplement juste tourné en leur faveur."

" Si les reports se poursuivent, ça peut tout changer "

Le président de la LNR, René Bouscatel craint le côté exponentiel du nouveau variant. Il faut le combattre différemment de celui de l'an passé. Pour autant, il ne panique pas, alors que quatre matchs de la treizième journée de Top 14 ont déjà été reportés. "On va reprendre des tests très rapprochés pour avoir un suivi quasi-quotidien de la situation. On reprendra le choix d'isolement des cas au plus vite pour couper la progression exponentielle de la pandémie. C'est la condition sine qua non pour revenir aux règles simples, liées au nombre. Tout va dépendre. S'il n'y a que les matchs de cette semaine à caser, on trouvera des situations facilement. Si les reports se poursuivent, ça peut tout changer", a-t-il expliqué.

René Bouscatel - Président de la LNRIcon Sport

" Le Stade toulousain regrette profondément cette décision "

Après le report de dernière minute de la rencontre entre Toulouse et le Stade français, le club Haut-Garonnais a publié un communiqué officiel, dans lequel son président Didier Lacroix écrit quelques lignes. Ce dernier dit regretter la décision de la Ligue, prise seulement quelques heures avant le coup d'envoi, et adresse un mot à ses supporters : "le Stade Toulousain regrette profondément cette décision, à quelques heures seulement du coup d’envoi du match. Au lendemain de Noël, ce rendez-vous aurait été un grand moment festif entre chaque membre de la Famille du Stade (supporters, partenaires, bénévoles, joueurs et staff). De nombreuses animations étaient mises en place, pour permettre aux fêtes de fin d’année de se prolonger, dans un Stadium de Toulouse que nous savions à guichets fermés."

" Quelqu'un a créé un profil parodique de moi sur Twitter juste pour m'insulter "

L'arbitre irlandais Andrew Brace avait officié pour la finale de Coupe d'automne des nations, après laquelle il avait reçu un grand nombre d'insultes et de menaces de mort. Il est revenu sur cet événement difficile pour lui chez nos confrères de RugbyPass afin de dénoncer "le côté hideux" des réseaux sociaux. "En plus des menaces de mort, des gens m'ont dit de ne plus jamais revenir en France. J'ai reçu plus de mille messages sur Instagram et quelqu'un a créé un profil parodique de moi sur Twitter juste pour m'insulter", a-t-il assuré.