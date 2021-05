Nouveau protocole sanitaire, la liste des Lions connue... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

La LNR officialise un nouveau protocole sanitaire

Pour enrayer la recrudescence des cas de Covid-19 et faciliter le bon déroulement de la fin de la saison, le bureau de la Ligue nationale de rugby a validé lundi un nouveau protocole sanitaire. Il a été présenté aux managers de club mercredi et officialisé ce jeudi. Près de 90 cas positifs ont été détectés alors qu’il n’y avait eu que 22 cas au mois de mars et 16 en février.

La liste des Lions britanniques et Irlandais connue

Warren Gatland a annoncé ce jeudi la liste des joueurs qui participeront à la tournée des Lions Britanniques et Irlandais en Afrique du Sud. Sexton et Billy Vunipola ne seront pas là. Alun-Wyn Jones sera capitaine. Finn Russell représentera le Top 14. Simmons oublié par Eddie Jones a su séduire Gatland.

West un an de plus à La Rochelle

Le Stade rochelais a confirmé ce jeudi la prolongation de contrat d'un an de son ouvreur néo-zélandais Ihaia West. Arrivé en 2018 en provenance des Hurricanes, West a déjà joué 67 matchs sous le maillot rochelais. L'ouvreur a été titularisé 15 fois cette saison et a longtemps été annoncé sur le départ avant de prolonger.

Racing 92 - Clermont se jouera sans soucis

Une bonne nouvelle pour l’une des affiches de cette 23e journée de Top 14. La rencontre entre le Racing 92 et l’ASM Clermont-Auvergne devrait pouvoir se tenir comme prévu. Tous les tests passés par les joueurs de l’ASM Clermont mercredi matin se sont en effet révélés négatifs. Jusque-là un doute subsistait. Et pour cause. Après le jeune pilier Daniel Bibi Biziwu la semaine dernière, un nouveau joueur de l'ASM avait été déclaré positif au Covid-19 à l’issue des tests passés lundi. Il s’agissait de Giorgi Beria, jeune pilier appelé en renfort le week-end dernier face à Brive pour suppléer l’absence de Bibi Biziwu et la blessure d’Etienne Falgoux.

Montauban prolonge son ouvreur Richard

Tom Richard a reçu la confiance de son staff et a signé une prolongation de contrat. Débarqué lors de la dernière intersaison en provenance de l'ASM Clermont-Auvergne, le jeune ouvreur de 20 ans (1,81 m, 84 kg) a connu trois feuilles de match cette saison et a convaincu sur ces sorties, ainsi qu'à l'entraînement.