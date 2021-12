MHR- Leinster annulé, Kolbe titulaire avec le RCT... Les cinq infos de ce jeudi !

Montpellier-Leinster annulé pour cause de Covid, le MHR déclaré vainqueur

Ce n'était un secret pour personne depuis quelques heures, la rencontre entre Montpellier et le Leinster ne se disputera finalement pas. Ce jeudi, le club irlandais dénombre plus de vingt cas positifs dans son effectif. Une situation sanitaire trop compliquée pour que les Leinstermen se rendent dans l'Hérault.

Étant donné que l'annulation de la rencontre est due à un trop gros nombre de cas dans le rang des Irlandais, l'EPCR a déclaré le MHR vainqueur sur tapis vert. Un succès 28-0 qui n'est pas forcément du goût des Leinstermen, qui ont publié un communiqué sur leurs réseaux sociaux expliquant leur mécontenement.

Cheslin Kolbe titulaire contre les Zebre

La star sud-africaine, Cheslin Kolbe va effectuer ses grands débuts avec le RCT en Challenge Cup face aux Italiens des Zebre . L'ancien toulousain est titulaire sur l'aile gauche de Toulon.

Josua Tuisova suspendu quatre semaines

L'ailier fidjien de Lyon Josua Tuisova a été suspendu quatre semaines pour "jeu dangereux" par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) après un carton rouge reçu le 4 décembre en Top 14, a annoncé mercredi la LNR. Le meilleur marqueur du championnat de France 2020-2021 (14 essais) avait été exclu définitivement à la 73e minute face à Brive (victoire 41-0 de Lyon) après avoir heurté le visage de l'ouvreur Tedo Abzhandadze avec un coude.

Top 14 - Josua Tuisova (Lyon)Icon Sport

Ellis Genge va quitter Leicester pour Bristol

Les Tigers de Leicester vont perdre leur capitaine à l'issue de la saison. Ellis Genge a lui même annoncé son départ sur les réseaux sociaux, déclarant : "Je serai toujours reconnaissant pour ce que ce club m'a apporté. J'y ai créé des amitiés à vie et j'y ai beaucoup appris." Le pilier gauche a officialisé ce jeudi sa signature dans le club de Bristol, où il a été formé.

Castres : Lebrun opéré d'une épaule

Le Castres olympique perd un de ses talonneurs pour plusieurs semaines. En effet, l'ancien Rochelais, Brendan Lebrun s'est luxé une épaule lors de la dernière journée de championnat, face au Racing 92. Il a été opéré ce lundi et sera éloigné des terrains pendant un bon bout de temps.

Au niveau des autres blessés au CO, Stéphane Onambélé a repris la course et sera de retour en janvier 2022 sauf rechute. Le capitaine tarnais Mathieu Babillot est lui à deux doigts de reprendre la course tandis que Baptiste Delaporte poursuit la réathlétisation de son mollet.

Toujours en troisième ligne, le Néo-Zélandais, Teariki Ben-Nicholas a été touché face aux Harlequins en Champions Cup, il souffre d'une lésion à l'ischio-jambier.