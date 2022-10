C’est dans le magnifique Casino Barrière de Toulouse que la Région Occitanie, par le biais de sa présidente Carole Delga, avait convié ce lundi 1200 convives à une grande soirée célébrant le rugby, ce sport à part sur ces terres, à un an de la prochaine Coupe du monde qui se disputera en France. Sous l’égide de "Sud de France", le label qui met en lumière le savoir-faire des producteurs régionaux dont certains étaient présents pour faire partager leurs produits, de nombreux représentants du rugby amateur mais aussi l’ensemble du monde professionnel local, à savoir les clubs de Top 14 et de Pro D2. "Nous avons ici une partie du staff du XV de France (William Servat, NDLR), les merveilleux présidents (Didier Lacroix, Pierre-Yves Revol, François Rivière, Alain Carré, Johan Dalla Riva, Frédéric Calamel, Michael Guedj, etc.), tous ces formidables joueurs professionnels, et je n’oublie pas nos petits clubs, ce qui n’est pas péjoratif. Ce sont eux tous qui font la vie de notre région, qui permettent de la faire rayonner aux yeux notamment des jeunes, s’est félicité le vice-président la Région Occitanie Kamel Chibli. Le rugby à un rôle sociétal ici, avec plus de quatre cent clubs dans la région, et des grands noms qui ont marqué toutes les générations. Le lien entre nos rugbymen et les produits de nos terroirs est très fort. Les valeurs qu’ils véhiculent, c’est une fierté pour les habitants de nos territoires." Des propos en échos à ceux des présidents qui se sont succédé sur scène pour valoriser l’ancrage de leurs différentes écuries, ou aux images retraçant sur l’écran géant leurs glorieuses heures.

Kamel Chibli, vice-président de la Région Occitanie, et Jean-Michel Baylet, président directeur général du groupe La Dépêche du Midi aux côtés de la coupe du MondeMidi Olympique

Une pléiade de joueurs

Sous les yeux des Romain Ntamack, François Cros, Louis Carbonel, Leo Coly, Anthony Bouthier, Alexis Palisson, du manager montpelliérain champion de France en titre Philippe Saint-André, de son alter ego perpignanais Patrick Arlettaz ou encore de l’ensemble des Castrais (Mathieu Babillot, Benjamin Urdapilleta, Gaëtan Barlot, Rory Kockott etc.) venus du Tarn avec le bus du club, maius aussi d’anciennes gloires comme Emile Ntamack, Jean-Pierre Garuet ou Philippe Dintrans, il était aussi l’occasion de lancer un événement pour lequel la région va évidemment vibrer, à savoir le Mondial 2023. "Le Bouclier est toujours dans notre région et on ne compte pas le rendre demain", souriait Jean-Michel Baylet, Président Directeur Général du groupe La Dépêche du Midi, pour rappeler combien ce territoire brille dans ce sport. Et, Midi Olympique (partenaire pour l’organisation de la soirée) faisant partie du groupe, de lancer sur scène : "Midi Olympique, c’est la bible du rugby et notre journal est donc pleinement engagé dans la Coupe du monde de rugby." Après la projection d’un émouvant film sur l’histoire, le président du GIP France 2023 Jacques Rivoal a qualifié ce futur Mondial de "truc énorme" : "La Coupe du monde de rugby est le troisième événement sportif au monde, c’est une superbe fête populaire." Julien Collette, directeur général du comité d’organisation de la Coupe du monde 2023 a tenu à préciser : "Les plus nombreux fans de rugby en France sont dans cette régioin. On a besoin de partenaires et au premier des collectivités qui se sont investies, il y a eu la région Occitanie. Grâce à elle, et j’en remercie Carole Delga et Kamel Chibli, on va mettre en valeur les terroirs de tout ce territoire."