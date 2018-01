Les tops et les flops du week-end

Les tops

Montpellier s'impose en Auvergne

Montpellier a frappé fort en s'imposant pour la troisième fois à l'extérieur, sur le terrain du champion 30 à 29. Les Héraultais sont leaders et ressemblent de plus en plus à des champions de France en puissance. Même si Nadolo a marqué l'essai décisif à la 78e, le succès ne fut pas un hold up tant la puissance était du côté héraultais . A noter les deux essais de Louis Picamoles, de quoi donner des regrets au sélectionneur....

Aaron Cruden (Montpellier Hérault Rugby) vs ASM Clermont le 28/01/2018Icon Sport

Pau assomme le Stade Français

C'est incroyable, Pau a ramené un bonus offensif du Stade français en s'imposant 40 à 5 en marquant six essais contre un seul encaissé. Un résultat imprévisible et qui replace les Béarnais en bonne place dans la course à l'Europe. Les hommes de Simon Mannix jouent désormais dans la même cour que Toulouse, Castres et Toulon, un cran devant Bordeaux.

Colin Slade (Pau) vs Stade Français le 28/01/2018Icon Sport

Pro D2 Perpignan frappe un grand coup

Les Catalans se retrouvent à la deuxième place, derrière les intouchables Montalbanais. Les hommes de Christian Lanta sont allés s'imposer à Grenoble 24-17 sur un essai de jean-Bernard Pujol à la 75e sur un contre de 80 mètres. C'est la sixième victoire à l'extérieur de l'USAP. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, ils avaient fini champions de France.

Vidéo - Perpignan a renversé Grenoble en 30 minutes 02:29

Les flops

Clermont, ça va très mal !

Le champion va-t-il se qualifier pour les phases finales ? Mathématiquement, rien n'est encore joué. Mais les Clermontois ont désormais onze points de retard sur la sixième place. Il faudrait une série exceptionnelle pour sauver les meubles. Ils ont pour l'instant perdu deux fois chez eux (Castres et Montpellier) sans jamais s'imposer loin de leurs bases et leur infirmerie est encore pleine.

ASM Clermont abattu après la défaite contre le MHR le 28/01/2018Rugbyrama

Yoann Maestri trop nerveux

Le deuxième ligne du Stade Toulousain s'est fait expulser contre Oyonnax en compagnie de son adversaire Rory Grace. L'ancien deuxième ligne du XV de France, oublié par Jacques Brunel, a semblé trop nerveux tout au long du match, auteur de gestes agressifs dont il aurait pu se passer, même si au final son équipe s'est imposée avec le bonus offensif.

SU Agen, trop c'est trop

On sait bien que le SUALG ne fait pas le même championnat que Lyon et qu'il vise uniquement le maintien. Mais de là à encaisser 71 points et dix essais à Gerland... Ce genre de comportement à l'extérieur fait vraiment tâche dans un parcours par ailleurs plutôt méritoire.