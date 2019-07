Les Tops et Flops du week-end

TOPS :

XIII : St Estève champion de France Elite 1

St Estève est devenu ce week-end champion de France face à Carcassonne 32-24 et par la même occasion le club le plus titré du XIII avec pas moins de 12 trophées. Un match qui n'était pas gagné d'avance. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en juin dernier et Carcassonne avait remporté la rencontre pour soulever la Coupe Lord Derby.

XIII U19 : Avignon champion de France

C'était un match presque à sens unique. Lezignan résistait pendant une quinzaine de minutes avant de s'écrouler. Le score en fin de rencontre parle de lui même, 42 à 8 pour Avignon. Ces derniers ont été devant de bout en bout avec un avantage de 18 points à la mi-temps, 22-4. Le retard ne sera jamais compensé.

VII Féminin : les Bleues remportent le Grand Prix Series de Marcoussis

Les Bleues ont remporté le Grand Prix Series de Marcoussis ce week-end et sont qualifiées pour le TQO de Kazan. Une victoire finale face à la Russie 15 à 7 qui leur permet de croire en leur chance de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo.

FLOPS :

Les Brumbies hors du coup face aux Jaguares

Il n'y a pas eu match dans la demi finale ente les Jaguares et les Brumbies. Pour leur première demi finale de leur jeune histoire, Les Argentins ont été impressionnants et n'ont laissé aucune chance aux Brumbies, 39 à 7. Ils affronterons les Crusaders en finale.

De bonne augure pour les Argentins avant les Four Nations qui se déroulera en juillet prochain.