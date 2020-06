Les droits TV de Pro D2 dans une impasse, Mignardi raccroche les crampons... Les 5 infos de ce jeudi

Rebondissement pour les droits TV du Pro D2

Si Canal + a acquis les droits exclusifs du Pro D2 l’été dernier pour sept ans (2020/2027), la chaîne cryptée n’aurait pas la volonté, à l’exception de l’affiche du jeudi soir, de la diffuser et espérait la "sous-licencier" à Eurosport. Mais les négociations sont à l’arrêt, la faute notamment à une programmation votée il y a seulement quelques semaines qui ne séduit pas. En effet, les présidents de clubs avaient opté pour un retour du championnat le samedi, avec un multiplex de cinq rencontres à 18h30. Mais le Pro D2 souffrirait ainsi de la concurrence du multiplex de Top 14 prévu au même horaire. La chaîne du groupe Discovery aurait clairement annoncé ne plus être intéressée par les droits de diffusion d’une compétition en concurrence frontale avec le Top 14. Ces mêmes présidents ont donc voté ce mercredi soir pour une alternative proposant le multpilex le vendredi à 19h.

Agen officialise l'arrivée de Yaméogo

Le président du SUALG, Jean-François Fonteneau, a confirmé l'arrivée du pilier droit Kévin Yaméogo (23 ans). Le joueur, sous contrat avec Lyon, sera prêté un an à Agen. Il a déjà disputé seize matchs avec le Lou lors des deux dernières saisons mais il ne compte qu'une seule titularisation.

Clap de fin pour Arnaud Mignardi

Le trois-quarts centre Arnaud Mignardi a décidé de mettre un terme à sa carrière malgré des propostions de plusieurs clubs de Pro D2. Agé de 33 ans et formé à Auch, il a joué à Agen, Clermont, Biarritz, Brive et enfin Mont-de-Marsan. En raison de l'épidémie du Coronavirus, il n'avait pu disputer que trois rencontres avec le club landais. "Le rugby permet de croire en soi grâce aux autres, avec le rugby on est jamais seul et on a des amis pour la vie ! Voilà, il est temps pour moi de raccrocher les crampons, l'envie est toujours là mais le corps ne suit plus comme en témoigne ma dernière saison..."

Colomiers signe Thomas Larrieu

Le club de Colomiers a officialisé l'arrivée du talonneur Thomas Larrieu (29 ans). Le joueur de Valence-Romans formé à Dax a signé un contrat de deux ans (avec une troisième année optionnelle). Cette saison, il a été titularisé à 15 reprises en Pro D2, marquant trois essais. C'est la troisième recrue formée dans les Landes pour l'USC, après Aldric Lescure et Anthony Coletta.

Sanga (Montpellier) file à Valence Romans

Le club drômois a annoncé une nouvelle recrue, en la personne du Montpelliérain Enzo Sanga (25 ans). Le demi de mêlée formé à Clermont, dans l'Hérault depuis 2017 s'est engagé avec les Damiers pour deux ans. Cette saison, il a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues, pour deux titularisations.