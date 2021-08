Les Blacks dominent largement les Wallabies... Ce qu'il ne fallait pas louper ce week-end ☕

Pau remporte la première étape de l'In Extenso Supersevens

La Section paloise s'est imposé en finale face au Racing dans la première étape de l'In Extenso Supersevens 2021 à Aix-en-Provence. Menés 12-0, les Béarnais n'ont rien laché et ont su trouver les ressources pour l'emporter (24-26).

Les Springboks dominent des Pumas indisciplinés

Une semaine après avoir remporté la série de tests contre les Lions britanniques, les Boks de Siya Kolisi ont cette fois chassé les Pumas de leurs terres (32-12), au Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth. Ce samedi, les champions du monde ont ainsi inscrit trois essais, signés Reinach, Fassi et Hendrikse. Les deux équipes se retrouveront samedi prochain (17h05).

Les Blacks surclassent les Wallabies

C’est au stade de l’Eden Park à Auckland que les Néo-zélandais et les Australiens se sont retrouvés en ouverture du Rugby Championship samedi matin. Au terme d’un match intense c’est finalement les All Blacks qui dominent largement des Wallabies complètement dépassés et l’emportent 57-22 avec en prime le trophée de la Bledisloe Cup.

Les résultats des matchs amicaux de vendredi

Perpignan vainqueur de Montpellier au Stade Aimé Giral, Brive s'incline à domicile contre le Stade Français, le Stade Montois replonge Agen, Oyonnax solide à l'extérieur face à Bressane... voici les résultats des premiers matchs amicaux des équipes de Top 14 mais aussi ceux des clubs de Pro D2 qui poursuivent leur préparation, à deux semaines de l'ouverture du championnat.

Brive 10-12 Stade Français Paris

USA Perpignan 34-15 Montpellier Hérault Rugby

Stade Aurillacois 45-15 Bourgoin-Jallieu Rugby

USBPA Bourg-en-Bresse 6-22 Oyonnax Rugby

Nevers Rugby 36-21 Grenoble Rugby

US Montalbanaise 26-19 Colomiers Rugby

Stade Montois 17-3 SU Agen

Aviron Bayonnais 45-7 Soyaux-Angoulême XV