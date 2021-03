Le XV de France remonté à bloc, Hériteau complètement rétabli… Les 5 infos de ce mercredi

Le XV de France veut toujours y croire

Cyril Baille l’a dit : "Nous savons que nous n’avons pas une grande marge de manœuvre. Il faudra déjà faire un grand match et essayer de prendre un maximum de points". Les Bleus de Fabien Galthié y croient encore à l’image des déclarations du sélectionneur après la défaite à Twickenham, une victoire est encore possible et les troupes semblent remontées à bloc pour affronter le pays de Galles.

Toulon : Hériteau de retour et en pleine forme

Julien Hériteau était de retour sur le terrain contre Bayonne avant d’enchaîner contre le Racing 92. Il est aujourd’hui en pleine forme et totalement rétabli, un soulagement pour le centre de 26 ans: "C’était long, mais j'ai aujourd'hui la garantie que mes deux épaules sont stabilisées. Mieux, selon le chirurgien, elles sont désormais plus solides qu'elles ne l'étaient à la base".

Provence Rugby : une arrivée et un départ

En provenance de Castres, le deuxième ligne Hans Nkinsi vient de signer avec Provence Rugby. L’occasion d’apporter un peu d’expérience en provenance du Top 14 à ce club qui n’est pas au meilleur de sa forme en ce moment. À l’inverse, le jeune Adrien Warion est prêté au Rugby Club Toulonnais jusqu’à la fin de la saison.

Paul Goze présent "en cas de besoin"

Paul Goze, l’actuel président de la LNR déclare que : "quel que soit le président élu, il pourra compter sur moi en cas de besoin…" Effectivement mardi prochain aura lieu l’élection du nouveau président de la LNR. Dans l’hypothèse où Vincent Merling, serait élu, Paul Goze confirme qu’ils ont " discuté autour d'une éventuelle collaboration mais je n'ai jamais parlé d'une fonction. Les choses sont claires : je ne cherche pas de place, ni même de poste " .

Top 14, l’heure du sprint final :

Il reste 7 journées de saison régulière et 35 points à distribuer. Les enjeux sont conséquents dans la course à la qualification ainsi que dans la répartition des différents sièges du Top 6. Le Stade toulousain semble pouvoir rester leader, tant dis que La Rochelle et le Racing pourrait se batailler la 2e place. Lyon, Paris et Castres seront probablement les trois équipes en lutte pour la 6ème place.