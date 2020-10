Le XV de départ des Bleus contre l'Irlande, Lyon - Montpellier reporté... Les 5 infos de jeudi

Fickou à l'aile, Vincent au centre et Retière sur le banc

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a dévoilé sa composition pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande. Il a décidé de privilégier la continuité dans son équipe. Teddy Thomas étant blessé et donc remplacé par Arthur Vincent dans le XV de départ. Le joueur étant centre, c'est Gaël Fickou qui glisse à l'aile pour cette "finale" du Tournoi. Sur le banc des remplaçants, un seul nouveau. Il s'agit d'Arthur Retière. Le Rochelais devrait honorer sa première sélection samedi soir au Stade de France.

Titulaire face à l'Écosse, Alun Wyn Jones vers un nouveau record

Une nouvelle fois titularisé par Wayne Pivac, le deuxième-ligne Alun Wyn Jones va être aligné pour une 149e fois en équipe nationale. Lorsqu'il aura joué une minute face à l'Écosse samedi après midi, la légende du pays de Galles deviendra le joueur le plus capé de l'histoire passant devant Richie McCaw qu'il a déjà égalé le week-end dernier face à la France.

Lyon - Montpellier reporté

C'est désormais officiel depuis hier, la rencontre de la septième journée de Top 14 entre Lyon et Montpellier ne se jouera pas se week-end. Des cas de la Covid-19 dans l'effectif du LOU empêchent la tenue de ce match. La Ligue Natioanle de Rugby a annoncé que cette rencontre serait reportée à une date ultérieure. C'est le deuxième match reporté ce week-end après Bayonne - Toulon.

100e cape pour Youngs

À l'occasion du dernier match du Tournoi des Six Nations entre l'Italie et l'Angleterre, le demi de mêlée Ben Youngs va honorer sa 100e sélection sous le maillot du XV de la Rose. À 31 ans, il est le deuxième joueur le plus capé de l'Angleterre derrière le retraité Jason Leonard avec 114 capes.

Ben Youngs (Angleterre) face à l'Australie - 3 décembre 2016AFP

Deux néophytes avec l'Australie, première titularisation pour Sotutu

Les compositions d'équipes pour le premier match du Tri Nations 2020 sont tombées. Du côté de l'Australie, le sélectionneur Dave Rennie a décidé de faire confiance à deux nouveaux dans son XV de départ. Le demi d'ouverture Noah Lolesio et le centre Irae Simone découvriront donc le plus haut niveau international. Chez les All Blacks, le troisième ligne Hoskins Sotutu va connaître sa première titularisation avec la Nouvelle-Zélande. Caleb Clarke sera aussi titulaire sur l'aile.