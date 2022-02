La troisième victoire des Bleus, l'arrêt de carrière de Ximun Lucu... Les cinq infos du week-end !

Tournoi des 6 Nations : la France confirme son statut de favori

Deux semaines après sa superbe victoire contre l’Irlande (30-24), l’équipe de France a enchaîné un troisième succès consécutif dans ce Tournoi. À Murrayfield, la bande d’Antoine Dupont s’est imposée samedi avec le bonus offensif 17-36 face au XV du Chardon. Ainsi, les Bleus conservent la première place du classement et sont, plus que jamais, en course pour une victoire finale.

La passe de dix pour Montpellier, Toulon perd encore, Toulouse regagne enfin...

La victoire acquise ce dimanche face au Stade français (30-3) est synonyme de dixième match sans défaite pour les Montpelliérains, qui décrochent par la même occasion le point de bonus offensif et remontent à la deuxième place. Le MHR a construit avec patience – et détermination – ce succès qui met également fin à la série parisienne. En clôture de la 19e journée, le Stade toulousain a (enfin) retrouver le goût de la victoire sur sa pelouse d'Ernest-Wallon. Les champions en titre se sont offerts les leaders bordelais dans un match cadenassé et haché, marqué par l'imprécision. Si l'essai casquette encaissé suite à une erreur de Maxime Médard a failli coûter cher, la botte de Zack Holmes a permis aux rouges et noir de s'imposer (12-11). Bordeaux reste seul en tête du Top 14 avec un point d'avance sur Montpellier.

Les Brivistes se sont imposés 17 à 10 à domicile face à Toulon. Tuicuvu a inscrit le seul essai corrézien de la partie. Toulon, malgré l'essai de Wainiqolo rentre à Mayol avec 0 point et des frustrations. Les Varois sont désormais à deux points du premier relégable. La Rochelle fait la bonne opération de cette 19e journée en s'imposant à Pau (22-16). Grâce à un essai en toute fin de rencontre de Liebenberg, les Rochelais remontent provisoirement à la 6e place du classement. Les Clermontois n'ont pas tremblé face aux Catalans et se sont imposés 52 à 12. Avec cette victoire bonifiée, l'ASM met fin à quatre échecs de rang. Du côté de l'Usap, c'est un deuxième revers de suite loin d'Aimé-Giral.

Le Racing 92 confirme sa grosse forme sur ce début d'année 2022, avec une quatrième victoire en autant de matchs à domicile en Top 14. Trop indiscipliné, le Castres Olympique s'incline 45-25, malgré quatre essais inscrits. Le LOU s’est imposé ce samedi face à Biarritz, 34 à 15, au Matmut Stadium de Gerland. Avec 5 essais à 2 en faveur des Rhodaniens, il s’agit même d’une victoire bonifiée mais les Basques n’ont pas démérité.

La France championne d'Europe de rugby-fauteuil

Les Français sont champions d'Europe de rugby-fauteuil après une victoire finale contre les Britanniques (44-43). Au terme d'un match étriqué, les coéquipiers de Cédric Nankin remportent "leur" compétition devant le public de la Halle Carpentier. La performance est remarquable tant la pression était forte sur les épaules des Français. Le crunch a un gout particulier en rugby fauteuil autant qu'en rugby à XV. Surtout quand il y a un titre au bout, celui de champions d'Europe en l'occurrence.

Euro de rugby-fauteuil - FranceIcon Sport

Ximun Lucu arrêtera sa carrière en juin

Venu en conférence de presse pour débriefer la défaite de Biarritz à Lyon, l'arrière Ximun Lucu a annoncé que cette saison serait la dernière de sa carrière. Le joueur originaire de Saint-Pée-sur-Nivelle aura joué pendant onze saisons au niveau professionnel mais surtout il aura passé trois ans en espoirs puis six saisons dans l'équipe fanion de son club de coeur, le BO.

Ximun Lucu l'a lâché sans détour, en évoquant son attitude positive quant à son faible temps de jeu cette saison (c'était son deuxième match) : "Je profite de tout ça et je ne suis pas revanchard du tout. Je profite de ces derniers moments du rugby parce qu'en juin je vais arrêter. Je ne comptais pas, je ne veux pas l'annoncer mais je profite de mes derniers moments avec les mecs."

Top 14 - Simon Lucu (Biarritz)Icon Sport

Muscarditz prolonge à Bayonne

L'Aviron bayonnais vient d'annoncer la prolongation de contrat de son centre Peyo Muscarditz (26 ans). Le joueur passé professionnel en 2017 sous les couleurs de Bayonne a signé un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires avec une troisième en option. Depuis le début de la saison, Muscarditz a participé à quatorze rencontres de Pro D2.