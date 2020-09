La première réaction de Laporte, la LNR attaque la FFR en justice... Les 5 infos de ce jeudi

Bernard Laporte a pris la parole

Le président de la FFR s'est exprimé pour la première fois ce jeudi suite à son placement en garde à vue mardi et mercredi. Via une lettre publiée sur son Facebook, Bernard Laporte s'est directement adressé au club et a remercié tout le monde pour le soutien qu'il reçoit depuis plusieurs jours.

La Ligue Nationale de Rugby attaque la Fédération Française de Rugby

Ce jeudi, la LNR a décidé d'attaquer la FFR devant le tribunal administratif à propos du calendrier du XV de France de l'automne 2020. Le problème étant que le FFR est validé 6 rencontres internationales alors que la LNR avait validé seulement 5 rencontres. La Ligue estime que la Fédération demande trop de sacrifice aux clubs. Après plusieurs réunions où aucunes solutions n'a été trouvée, la LNR se tourne alors vers la justice pour se faire entendre.

Lille ville hôte des demi-finale de Top 14

La LNR l'a annoncé, c'est Lille qui aura le privilège d'accueillir les demi-finales de Top 14 version 2020/2021. Les demies se dérouleront le week-end du 19 juin 2021 dans le stade Pierre-Mauroy de 50 000 places. Lille avait déjà été sélectionné pour des demi-finales en 2014. Cette saison, la ville du Nord a devancé Bordeaux dans l'attribution de cet évènement.

Le calendrier du Rugby Championship dévoilé

La SANZAAR, instance organisatrice du Rugby Championship dans l'hémisphère Sud, a dévoilé le calendrier complet du tournoi opposant la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Comme prévu, la compétition se déroulera exclusivement en Australie. Cette annonce a été mal vue par la Nouvelle-Zélande car le Rugby Championship ne se termine pas suffisament tôt pour pouvoir respecter la quatorzaine obligatoire puis profiter des fêtes de Noël en famille.

Nigel Owens à jamais le premier

Le célèbre arbitre gallois Nigel Owens sera le premier arbitre à diriger 100 tests matchs. Ce 100e match sera une rencontre entre la France et L'italie le 28 novembre prochain pour le compte de la Coupe d'Automne des Nations. Cette consécration arrive après 17 ans de carrière au plus haut niveau. Un autre record va également tomber le 21 novembre prochain. En effet, lors du match entre l'Ecosse et le Fidji, l'Irlandaise Joy Neville deviendra la première femme à être arbitre vidéo lors d'une rencontre majeure.