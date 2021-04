Trente-quatre joueurs ont été convoqués par le sélectionneur Frédéric Cocqu pour préparer la rencontre décisive face au voisin néerlandais le samedi 29 mai (lieu à définir). Dernier du Rugby Europe Championship 2020 (ex-Tournoi B des 6 Nations), la Belgique doit l’emporter si elle veut disputer l’édition 2021 (qui a déjà commencé et qui est dominée, pour l'heure, par la Géorgie) et pouvoir participer aux qualifications pour le Mondial 2023.

Parmi les trente-quatre joueurs, vingt et un évoluent en France : De Clercq (Bayonne) ; D’Hooghe (Biarritz) ; Van Bost (Béziers) ; Torfs (Mont-de-Marsan) ; De Coninck (Aix-en-Provence) ; Reynaert (Nice) ; Gallaire (Suresnes) ; Piron (Blagnac) ; Cornez (Mâcon) ; Mortier, Sotteau (Oloron) ; Raynier (Lombez-Samatan) ; Jadot (Anglet) ; Herenger (Castelsarrasin) ; De Molder (Tyrosse) ; Wieme (Nuits-Saint-Georges) ; Bontemps (Graulhet) ; Corradi (Cahors) ; Wallraf (Nevers) ; Dienst (Léognan) ; Vliegen (Clermont).

La plupart jouant dans le Sud-Ouest, l’idée de Biscarrosse est venue naturellement. « Ça fait des années que les stages ont lieu en Belgique et que ce sont les joueurs évoluant en France qui montent, explique Frédéric Cocqu. C’est aussi pour aller chercher le bon temps et on a un contact privilégié avec la ville de Biscarrosse qui nous ouvre les portes de la mairie et du stade. »

A l’occasion, plusieurs cadres seront absents, dont Julien Berger, le demi de mêlée de Cognac-Saint-Jean-d’Angély (Nationale), blessé à une épaule et qui vient de se faire opérer à l’épaule. Pour sa part, ce sera une première pour Alexandre Raynier (27 ans), le talonneur de Lombez-Samatan (Fédérale 1).

A noter que les Belges se retrouveront une nouvelle fois lors du week-end de l’Ascension, pour un match prévu le samedi 15 mai à Cognac, contre l’UCS.