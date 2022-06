"C'est un honneur de disputer ce match et les Barbarians sont très fiers d'affronter l'équipe des États-Unis pour la première fois de leur histoire, à Houston, sur le sol des USA. Une tournée Barbarian reste pour toujours une grande aventure humaine", a confié le manager des Barbarians Denis Charvet dans un communiqué.

La rencontre, programmée à l'été 2020, avait été reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Les Barbarians français, club de rugby sur invitation, s'étaient imposés lors de leur dernier match, en novembre à Lyon, contre les Tonga (42-17).

C'est la première fois que les Baabaas français affronteront les Etats-Unis. Leur dernier match sur le territoire nord-américain remonte à 2008 et une victoire 17-7 contre le Canada.

Les Etats-Unis seront en préparation pour leur double confrontation contre le Chili, qualificative pour la Coupe du monde 2023 en France.

"La qualification pour la Coupe du monde de rugby est notre priorité cet été et nous sommes heureux d'avoir ce défi avant nos rencontres contre le Chili. Les Barbarians jouent un style de rugby créatif et célèbre, et nous nous attendons à ce que ce match soit une préparation unique et rapide", a expliqué le sélectionneur des Eagles Gary Gold.