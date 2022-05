Info Midol - XV de France féminin : Cherouk et Eymard écartés, Mignot et Ortiz pour les remplacer

Comme annoncé dans les colonnes de Midi Olympique, la direction de la FFR a décidé d’écarter de leurs fonctions les deux adjoints, Samuel Cherouk (coentraîneur de la conquête et des tâches spécifiques) et Stéphane Eymard (entraîneur en charge de l’attaque).

Ce sera donc Gaëlle Mignot et David Ortiz qui accompagneront donc Annick Hayraud dans sa mission. L'ancienne joueuse de Montpellier et capitaine du XV de France fera profiter de son vécu, elle qui a disputé 70 rencontres avec le maillot bleu. Elle sera Entraîneur-adjoint en charge de la mêlée et des attitudes au contact. D'autre part David Ortiz fera aussi son entrée dans le staff. Passé par Bordeaux-Bègles et plus récemment Agen, il sera en charge d'apporter une expérience certaine. Son rôle exact sera Entraîneur-adjoint en charge de la touche et de la défense.

Si les quelques difficultés relationnelles entre Thomas Darracq (responsable du projet sportif) et ses deux anciens adjoints semblent la cause principale de ces départs, Mignot et Ortiz devront donc coller au plus vite au projet sportif mis en place avec en ligne de mire la Coupe du monde 2021, qui aura lieu en 2022 suite au coronavirus. Elle débutera le 8 octobre prochain.