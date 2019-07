Exit le RCNM, bienvenue au RCN. En effet, les cinq présidents Narbonnais l'ont annoncé hier via un communiqué officiel du club. Dans ce dernier on peut lire les raisons de ce changement d’appellation du club Audois. "Le nom est un retour aux sources du club et à l’identité de la ville et de notre département. Nous avons pris le parti de retirer le “M” de Méditerranée pour permettre aux Narbonnaises et Narbonnais, mais aussi à tous les Audois, de s’identifier à notre club et à son histoire.".

Concernant le logo, on constate que la couleur orange retrouve une place prédominante, et les trois fleurs de lys ainsi que la croix patriarcale disparaissent totalement au profit du Palais des Archevêques dans un style épuré.