Fédérale 1 - Stéphane Labrousse (Trélissac) : "On veut remporter ce titre"

Rugbyrama : Quel regard portez-vous sur votre saison alors que vous êtes en finale du trophée Jean Prat ?

Stéphane Labrousse : C’est une saison bien évidemment réussie. Compte tenu de notre budget et de nos moyens, c’est un peu inespéré de se retrouver en finale. C’est un aboutissement de plusieurs années. On travaille depuis la fédérale 3 avec un groupe qui se connaît bien. À l’intersaison on a procédé à un gros recrutement, ce qui nous a obligés de travailler encore plus sur le début de la saison, mais tout ça paye aujourd’hui. Au final, la mayonnaise a pris entre les anciens joueurs et les nouveaux et ça se ressent aujourd’hui.

Vous allez retrouver Lavaur, une équipe que vous connaissez bien, comment appréhendez-vous cette rencontre ?

S.L : Lavaur c’est effectivement une équipe qu’on connaît bien, on s’est jouée à deux reprises dans la saison régulière. Au match retour on avait eu du mal à jouer chez eux et au final on avait sombré. C’est une très grosse écurie de la fédérale 1, on attend ce match avec impatience. Ils ont de très bonnes individualités, ils ont beaucoup d’expérience. Je pense qu’avec leur niveau de jeu, c’est une équipe qui aurait mérité de terminer première au deuxième du classement dans la poule. Je pense qu’ils sont favoris, mais sur un match tout est possible et on a bien sûr envie de remporter ce titre.

Stéphane Labrousse - Trélissac - Fédérale 1Midi Olympique

Mathieu Bonellot, coach de Lavaur, a annoncé que la rencontre allait se jouer sur le défi physique, partagez-vous ce sentiment ?

S.L : Je pense que c’est une rencontre où il ne va pas falloir réfléchir. Lavaur est une équipe qui possède un paquet d’avant vraiment très solide mais aussi très dense physiquement, donc oui je pense que c’est une des clés du match. Sur cet aspect-là, on a de quoi répondre, notre 8 de devant est très costaud aussi. Après je ne pense pas que ce soit seulement là que le match va se jouer. Tous les détails vont compter, aussi bien la discipline que l’animation en attaque ou que les turnovers, tout est à prendre en compte. Je pense que ce sera une rencontre très engagée.