C'est un drame qui s'est noué dans la nuit de vendredi à samedi, dans le sixième arrondissement parisien. L'ancien joueur de l'équipe d'Argentine Federico Martin Aramburu (42 ans), en déplacement dans la capitale pour assister au France-Angleterre de ce soir, aurait en effet perdu la vie dans des circonstances brutales. Il semblerait ainsi qu'un ou plusieurs individus s'en soient pris à l'ex trois-quarts centre du Biarritz olympique (2004-2006), de l'Usap (2006-2008) et de Dax (2008-2010), pour des raisons à ce jour inexpliquées.

Federico Martin-Aramburu, qui vivait à Biarritz et travaillait pour une entreprise de tourisme, était accompagné vendredi soir de plusieurs amis, tous anciens rugbymen et témoins de la scène, lesquels sont actuellement interrogés par les enquêteurs. En attendant que la lumière soit faite sur ce terrible drame, la rédaction du Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Federico Martin-Aramburu.