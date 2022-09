Décès d'Elizabeth II : les hommages pleuvent de la part du monde du rugby

La Premiership, championnat d'élite d'Angleterre, a été parmi les premières à publier un message rendant hommage à la reine. "De la part de tout le monde chez Premiership Rugby, nous sommes extrêmement peinés d'apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Nous nous unissons au souvenir de la vie inspirante de notre Reine."

Plus tard dans la soirée, la fédération anglaise de son côté a exprimé ses condoléances à la famille royale : "Au nom de l'ensemble de la communauté rugbystique en Angleterre, la fédération anglaise de rugby est attristée d'apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. La fédération adresse ses condoléances à toute la famille royale."

Les autres fédérations du Royaume-Uni et même celle d'Irlande sont allées de leur communiqué. Scottish Rugby s'est dit "profondément attristée d'apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Le dévouement et le service de la Reine à la vie publique était sans égal pendant les soixante-dix ans de son règne. Notre sport était honoré de l'accueillir pour de nombreuses occasions. La fédération adresse ses condoléances à toute la famille royale." De même, son homologue galloise a ajouté : "Nous présentons nos plus sincères et profondes condoléances à la famille royale [...] Notre souveraine pendant plus de cinquante ans a fait l'honneur de sa visite dans notre stade de nombreuses fois. Nous remercions la Reine pour toutes ces années de service en ce jour de deuil."

Evidemment, les secousses de cet événement ont dépassé le cadre de la Grande-Bretagne. Ainsi, Bill Beaumont, par ailleurs sujet de la Reine, s'est exprimé au nom de World Rugby, dont il est à la tête : "On se souviendra de Sa Majesté la Reine comme d'un monarque visionnaire très apprécié, qui se souciait profondément de tous les peuples sous son règne, et qui était une fervente partisane du sport et de son pouvoir d'unir les communautés. Ayant présenté la Webb Ellis Cup lors des finales de la Coupe du monde de Rugby en 1991 et 1999, et en tant que marraine de la RFU, Sa Majesté la Reine aura toujours un lien spécial avec notre sport. Elle nous manquera énormément. Toutes nos pensées vont à la famille royale, au peuple du Royaume-Uni et au Commonwealth en cette période incroyablement triste."

Du côté des joueurs aussi des hommages ont été rendus. Retenons ceux de James Haskell, figure du XV de la Rose (62 sélections entre 2007 et 2017) : "'God save the Queen'. Leader unique de sa génération. Un exemple pour tous." Mais aussi la sobriété de Danny Care : "Repose en paix".

De ce côté de la Manche, la fédération française a exprimé sa "chance" de l'avoir rencontrée : "Une grande figure de notre temps s'en est allée. Nous avions eu la chance de croiser la Reine Elisabeth II autour des terrains durant ses 70 années de règne. Nous présentons toutes nos condoléances au peuple britannique."