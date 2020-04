Mardi, les associations de supporters de l'UBB et le groupement "BOC - Bayonnais d'origine certifiée" avaient publié des communiqués pour annoncer qu'ils ne demanderaient pas le remboursement partiel des abonnements payés l’été dernier. Et ce, en dépit de l'annulation des trois ou quatre réceptions restantes. Ce mercredi, c'est au tour du "16e homme", le seul club actif de supporters palois, avec ses 300 adhérents, de témoigner de son soutien à la Section : " Nous pouvons faire un geste pour que la saison 2019–2020 n’ait pas été vaine et ainsi montrer plus fortement notre amour à notre club vert & blanc. (...) Nous espérons que ce geste de solidarité trouvera un écho chez tous les abonnés de la Section, suscitant ainsi un renouveau dans l’identité béarnaise de chacun vis-à-vis de notre club aimé." Bernard Pontneau, le président béarnais, a tenu à remercier le 16e homme sur le site du club : "J’ai conscience de l'effort consenti par cet acte solidaire et nous saurons leur en être reconnaissants."