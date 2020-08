Votre club a annoncé hier soir avoir décelé deux test positifs au covid 19...

C’est ça, nous avons eu deux cas asymptomatiques que nous avons isolé du reste du groupe et placé en quarantaine. Nous n’avons pas recensé de cas contact. Ces deux joueurs doivent repasser des tests à J+6 et J+9, et en attendant, tout le reste du groupe est repassé en phase 2 jusqu’à nouvel ordre. Ce qui signifie bien évidemment que nous ne pouvons pas affronter Nevers en amical jeudi prochain.

On imagine votre frustration...

Je comprends que l’on prenne beaucoup de précautions pendant la période de préparation. Mais pour avoir échangé avec beaucoup d’entraîneurs, je peux vous assurer que nous sommes tous en attente du nouveau protocole qui doit sortir le 24 août. Parce qu’il paraît évident qu’en phase de compétition, cela sera compliqué de revenir en phase 2 chaque fois qu’un joueur sera contrôlé positif.

Pensez-vous, comme certains de vos confrères, qu’il faudra à court terme exclure les cas asymptomatiques ?

Ça, je ne le sais pas, je ne suis pas médecin. Je pense simplement que l’on peut mettre en place des protocoles tout aussi stricts qu’aujourd’hui, mais davantage adaptés à la reprise de la compétition. Regardez aujourd’hui : si on a deux cas, on doit tout arrêter. Au football, par exemple, les deux cas auraient été simplement isolés, mis en quarantaine, et le reste du groupe aurait pu continuer à s’entraîner normalement, avec toutes les précautions nécessaires. Peut-être que c’est vers cela que l’on doit tendre nous aussi si on veut vraiment reprendre la compétition.

En ce qui vous concerne, on imagine votre préparation d’autant plus perturbée que vous n’avez pas joué ce week-end...

On est un peu bloqués, c’est vrai. Heureusement, nous avons au moins pu avoir un bon entraînement en opposition en fin de semaine qui nous a bien remis dans le bain. On sait qu’on ne pourra pas jouer ce jeudi donc ce qu’on espère désormais, c’est que tout rentrera dans l’ordre pour arriver dans de bonnes conditions et disputer notre match amical contre Grenoble la semaine suivante.