La réaction de Grégory Alldritt, troisième ligne de La Rochelle :

"Formidable. Le public nous a vraiment porté. On a vécu quelque chose d'incroyable l'an dernier, mais c'était dans des stades vides... On avait vraiment à cœur de bien jouer devant ces 15-16 000 supporters. On a 'switché' en mode phase finale, le public aussi. (sur le match) On a certains trous d'air, on prend des essais casquettes. On ne peut pas se permettre de donner des points aussi facilement. Un quart de Champions Cup, ce n'est jamais facile, on savait que ça ne serait pas une partie de plaisir. Mais j'ai senti l'équipe assez calme, assez sereine, et l'apport du banc nous a fait du bien."

La réaction de Levani Botia, centre de La Rochelle :

"C'est un sentiment exceptionnel. L'année dernière, on était en finale. Là, on n'est pas loin même si c'est dur, c'est très physique. C'est génial d'avoir gagné. Montpellier est une équipe très dure, notamment cette saison. C'est super d'avoir marqué autant de points, il faut continuer comme ça. Chaque équipe veut gagner : on est en phase finale, si vous perdez, c'est fini. Il ne faut pas prendre les matches à la légère. Une demi-finale devant nos fans, ce serait mieux."

La réaction de Philippe Saint-André, manager de Montpellier :

"On a retrouvé beaucoup de courage, beaucoup de cœur : on est dans la partie à la 60e minute. On a manqué de précision, ils ont été très solides dans les zones de contact. C'était notre deuxième quart de finale, on a énormément appris. C'est notre douzième semaine d'affilée avec des matches, 80% de l'effectif va donc être au repos. On a besoin de se régénérer pour bien finir le Top 14. On va rentrer sept, huit joueurs pour affronter le Racing, mais même diminués, notre état d'esprit a été irréprochable. J'ai cru qu'on était capables de le faire, on a fait quelques petites erreurs... On a manqué de précision."

La réaction de Vincent Rattez, ailier de Montpellier :

"On a vécu 20 minutes compliquées en première période : on prend deux essais, on a subi leurs assauts... On arrive à marquer, ça nous fait du bien, mais ils nous ont beaucoup déplacés, on a couru derrière le ballon. Le résultat est logique, même si on s'est bien accrochés. Il n'y a pas photo. On savait que c'est une équipe, avec notamment Sinzelle et West, qui prend beaucoup les extérieurs. Ils ont des joueurs qui pèsent et nous font reculer. On a pas mal subi."