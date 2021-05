Le Stade Toulousain et les Bleus s’appuient sur une génération dorée, celle, dans un ordre alphabétique, des Aldegheri, Baille, Cros, Dupont, Lebel, Marchand, Mauvaka, Ntamack, Ramos ou Tolofua. Du plus vieux (Aldegheri, 27 ans) au plus jeune (Ntamack, 22 ans), tous ne sont pas des titulaires indiscutables en Bleu ou en Rouge et Noir, mais leur soif de vaincre est toute aussi grande.

Si le talonneur et capitaine Julien Marchand sera suspendu samedi et Dorian Aldegheri blessé, les autres seront disponibles pour tenir la barre à Twickenham avec une idée en tête : remporter leur première Champions Cup et entrer dans l’histoire du club en décrochant une 5e étoile comme le révèle Romain Ntamack. "Gagner des matches, c’est beau. Mais on marque les esprits en gagnant des titres. On a su le faire en 2019 en étant champion de France. On a l’opportunité de le faire en Coupe d’Europe ce weekend, il faut que ce groupe assez jeune saisisse sa chance. On est nombreux à être nés dans ce club (sic) et ce serait quelque chose de fort d’accrocher une nouvelle étoile sur ce maillot."

Après le Brennus 2019 et avant le Mondial 2023 comme graal avec les Tricolores, cette bande doit concrétiser par des trophées son talent et l’émotion qu’elle procure avec son jeu. Le manager Ugo Mola n’élude pas le sujet. "Nos internationaux prennent confiance et ils ont envie de gagner des titres. C’est un secret pour personne. Ce groupe se construit dans les challenges et n’est jamais rassasié. Mais il continuera de se construire aussi avec ces résultats et des titres." Pour rappel, seul Maxime Médard est un titré européen au sein de ce squad qui mélange cette jeune et talentueuse génération à de vieux grognards et autres joueurs de club.

Top 14 - Ugo Mola entraineur du Stade toulousainMidi Olympique

Parmi ces expérimentés, on trouve le 81 fois all black Jerome Kaino. "Le label de génération dorée leur convient tant de nombreux joueurs rayonnent en même temps. Pour ce qui est de leur soif de remporter des trophées, ils se construisent lentement. Il faut être patient avec eux, que ce soit avec Toulouse ou en équipe de France. Mais ils vont commencer à gagner les matches qui comptent et les titres qui vont avec."

Ugo Mola : "Dommage de passer à côté d’un titre quand il se présente"

Pour en arriver là, le talent est une chose, les conditions en sont une autre. La règle des JIFF de plus en plus drastique, les finances qui privilégient la jeunesse aux vieille stars internationales comme il n’y a pas si longtemps, la formation remise au centre du débat et ce rugby de vitesse redevenu sexy sont quelques explications. Mais finalement, qu’importe l’âge, le rugby a toujours su faire confiance à ses meilleurs jeunes à l’instar d’un Thomas Castaignède, comme l’explique le coach Ugo Mola. "Les Anglais avec Wilkinson puis la génération Ford-Farrell ont osé donner des responsabilités à leurs meilleurs jeunes. Et à Toulouse aussi avec la génération Michalak-Poitrenaud. Même si en France en général, nous étions discrets sur la confiance faite aux jeunes, c’est une chance d’avoir des garçons de cette qualité à ces postes, car on a un peu été en difficulté en France sur le sujet."

Alors que le Stade Toulousain connait quelques soucis d’infirmerie, cette génération dorée aura d’autant plus de responsabilité pour gagner son deuxième titre majeur ce weekend. Cela ne semble pas inquiéter Ugo Mola. "C’est une génération incroyable qui parvient à provoquer un karma incroyable. Ces joueurs ont cette capacité à renverser des situations très compliquées. Quand vous disposez de cette qualité et d’un tel effectif, c’est dommage de passer à côté d’un titre quand il se présente. Une carrière professionnelle va vite et il faut saisir les opportunités. Je pense que ce groupe qui m’étonne souvent en a pleinement conscience. Ces joueurs incroyables ont déjà gagné une fois en France en étant très jeunes et avant de se prendre les pieds dans le tapis en Coupe d’Europe. Il a encore de la matière pour gagner quelques fois à l’avenir."

Ntamack et Dupont, Stade toulousainIcon Sport

Cette promotion Dupont-Ntamack doit être celle qui apportera son premier titre mondial à la France en 2023. Mais avant cela, remporter la Champions Cup serait une étape forte en termes d’expérience et de bonheur. Tout simplement.