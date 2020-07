Coupes d’Europe : des finales 2020 à huis clos ?

" Marseille s’annonçait tellement bien que nous avons préféré reporter le rendez-vous avec la cité phocéenne plutôt que de le dégrader ", explicite calmement au téléphone, le Français Vincent Gaillard, DG de l’EPCR. L’organisme a donc voulu se donner du temps. Avec près de 80 000 billets déjà vendu pour les finales de Champions Cup et de Challenge Cup, et la perspective de devoir faire disputer ces rencontres avec une jauge maximale réduite du Vélodrome (67 000 places), la décision était la plus sage de reporter à 2021, l’organisation des finales à Marseille, engendrant du même coup un décalage pour celle de 2022 au stade des Tottenham Hotspurs.

Mais alors dans quel lieu pour 2020 ? " On va tenir compte au mieux des possibles finalistes. L’idée est de minimiser les déplacements alors toutes les options sont pour le moment ouvertes, comme celle de les faire dans un endroit différent et même à huis clos ", explicite Vincent Gaillard.

L’EPCR va donc consulter ces fédérations et Ligues actionnaire, afin de déterminer la marche à suivre. La décision pourrait être prise après les quarts de finale, qui doivent se dérouler le weekend du 19 et 20 septembre. Le ou les stades choisis, tiendra compte de la géographie des possibles qualifiés, de la taille de l’enceinte (en fonction de la jauge déterminée par les gouvernements), et des conditions sanitaires sur place.

Pour cela, l’EPCR travaillera durant l’été à plusieurs options afin de pouvoir prendre la bonne décision à la rentrée.