Le tirage au sort des poule de Champions Cup a rendu son verdict. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les club français ont connu des fortunes diverses cet après-midi. Le moins heureux est sans doute le Racing 92. Le finaliste malheureux de l'édition 2018 hérite de la poule la plus dense avec les Saracens, tenants du titre et le Munster, demi-finaliste de la dernière édition. Les Gallois des Ospreys complètent la poule 4.

Les Clermontois héritent d'une poule relativement dense. Bien que tête de série, les Auvergnats affronteront les Irlandais de l'Ulster, qui ont bien failli vaincre le Leinster en quart de finale et deux clubs du Top 6 du championnat anglais : les Harlequins et Bath.

Les Rochelais auront aussi du pain sur la planche et se mesureront à Exeter, finaliste malheureux du dernier Premiership, ainsi que les Ecossais de Glasgow, vaincus en demi-finale européenne par les Saracens. Les Sale Sharks et leurs stars comme Faf de Klerk complètent le tableau 2.

Plus heureux, les Lyonnais ont une vraie chance de qualification dans la poule 1 qu'ils partagent certes avec le finaliste de la dernière Coupe d'Europe, le Leinster, mais avec les Anglais des Northampton Saints et les Italiens de Benetton, qui ont toutefois signé un parcours remarquable en Ligue Celte cette année.

Enfin, le Stade toulousain possède peut-être le tirage le plus clément. Le champion de France 2019 se mesurera aux Anglais de Gloucester où évolue l'ouvreur Danny Cipriani, aux Irlandais du Connacht du centre Bundee Aki, et aux Montpelliérains de Vern Cotter qui aura à cœur d'effacer une saison européenne 2018-2019 décevante.

Poule 1

Leinster, Lyon, Northampton Saints, Benetton Rugby

Poule 2

Exeter, Glasgow, La Rochelle, Sale

Poule 3

Clermont, Ulster, Harlequins, Bath

Poule 4

Saracens, Munster, Racing 92, Ospreys

Poule 5

Toulouse, Gloucester, Connacht, Montpellier