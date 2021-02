"Ce sont des lions en cages"... Le Top des déclas du week-end

" Ce sont des lions en cages "

Le choc de la 15ème journée entre La Rochelle et Toulouse finalement reporté par la LNR, le manager du Stade toulousain, Ugo Mola est venu seul en conférence de presse. Il s'est alors expliqué sur le contexte complexe qui touche les Haut-Garonnais et sur l'état des joueurs : "Ce sont des lions en cages. Si je leur dis de jouer contre n’importe quel adversaire sur le parking, de suite, ils ont envie ! Certains sont imuno-covid, donc ils peuvent travailler normalement, par petits groupes de 4, 8 ou 12 lors de certains créneaux. On vit une aventure compliquée mais c’est un groupe incroyable qui a une énergie folle. Et ce moment très particulier, on tisse des liens indéfectibles."

" On veut gagner des titres "

Le troisième ligne, Paul Willemse, a fixé les objectifs du XV de France, en conférence de presse, pour le Tournoi des Six Nations, à une semaine du début de la compétition : "Pour nous, on veut toujours s'améliorer. Notre prochaine étape, c'est de gagner un tournoi. Maintenant, on veut gagner des titres, c'est ça notre but."

" Oui, je suis en colère… "

Pierre Mignoni, l'entraîneur du LOU Rugby, s'est montré particulièrement touché suite à ce nouveau revers, après la troisième défaite de son équipe à domicile, samedi dernier, face à la Section paloise. Il s'en veut à lui même mais remet aussi en question la responsabilité de ses joueurs : "Je le prends pour moi parce que c’est moi qui les ai choisi. Je ne vais pas rigoler. Oui, je suis en colère… Et j’espère qu’eux (les joueurs, ndlr) ils sont en colère. Moi je ne joue pas. Franchement on travaille dur toute la semaine pour ça ? Franchement…"

" Le plus important pour nous, c'est de retrouver la dynamique "

Avant de jouer le match contre le Castres Olympique, l'entraîneur du Stade français Paris, Gonzalo Quesada, avait montré sa volonté de se relancer, après deux lourdes défaites contre le Stade toulousain et le RC Toulon : "C'est un match important dans notre objectif de retrouver un peu de continuité dans nos performances. On est tombé contre deux belles équipes du championnat. On n'a pas su être consistants pendant 80 minutes. Le plus important pour nous, c'est de retrouver la dynamique qu'on avait avant ces deux déplacements."

" On a envie de gagner tous les matchs "

Tout comme son coéquipier Paul Willemse, Cameron Woki a lui aussi fait part des objectifs de l'équipe de France pour ce Tournoi des Six Nations qui débute en fin de semaine : "Aujourd'hui, cela se passe bien, on est dans des performances de gagne donc l'objectif est de continuer de gagner les matchs. Il faut se recentrer sur nous. On a eu la chance de vivre quelque chose d'incroyable avec les moins de 20 ans et forcément, chez les grands, on a aussi envie de gagner des titres. On a envie de gagner tous les matchs."