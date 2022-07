"C'est son habitude de détruire des mecs", le top des déclas du week-end !

" Je considère Sipili comme un grand frère "

Yoram Moefana a réalise une rencontre de très haut niveau ce samedi matin face aux Brave Blossoms. Le Bordelo-Bèglais, discret dans le premier acte, s'est distingué dans le second grâce à sa puissance dévastatrice.

En plus de cette énorme copie rendue, Moefana a eu l'honneur de joueur avec son oncle. Il est revenu sur ce moment à l'issue du match : "Sipili Falatea est le petit frère de mon père. Ils ont une grande différence d’âge, tous les deux. Du coup, je considère un peu Sipili comme un grand frère. On a grandi ensemble à Futuna. Petit, on ne savait pas qu’on jouerait un jour ensemble en équipe de France et avoir réalisé ça, c’est vraiment un régal."

" C'est son habitude de détruire des mecs "

La performance de Yoram Moefana n'est pas passée inaperçue, loin de là. En conférence de presse, c'est son coéquipier en club, Thomas Jolmes qui a évoqué le niveau du centre girondin. Des paroles fortes, élogieuses de la part du deuxième ligne de l'UBB, qui fêtait sa première sélection ce samedi : "En deuxième période, nous avons néanmoins su accélérer, notamment par le biais de nos talentueux trois-quarts. Yoram a fait un match incroyable. Mais c’est son habitude de faire des jolies passes et détruire des mecs."

" J’avais vraiment envie de faire un bon retour "

Absent du dernier Tournoi des 6 Nations en raison d’une blessure, Matthieu Jalibert a fait son retour avec la sélection nationale face aux Japonais. L'ouvreur bordelais a montré sur la pelouse du Toyota Stadium à quel point l’équipe de France lui avait manqué. Décisif et véritable stratège dans l’animation offensive, le demi d’ouverture de l’UBB en enquite avoué à quel point il avait hâte de retrouver le maillot bleu : "à titre personnel, je me suis senti bien. J’avais vraiment envie de faire un bon retour. J’ai le sentiment que cela s’est plutôt bien passé. Et j’en suis très content."

" Il faut se souvenir d'où l'on vient "

Il n'y avait pas que le XV de France ce week-end ! Les Barbarians français ont eux aussi chaussé les crampons pour affronter les Étant-Unis à Houston. Une défaite finale 26-21 mais l'essentiel était ailleurs pour le Perpignanais Mathieu Acebes : "Il faut se souvenir d’où on vient. Moi, c’est d’un petit club, du Boucau Tarnos Stade. Je connais la difficulté des petits clubs de France, qui fonctionnent avec les bénévoles. Je sais que je viens de là, et je ne l’oublie pas. Laurent Pardo nous l’a dit avant le match. Il ne faut pas se prendre pour d’autres. Avec les Barbarians, ce fut un rugby simple, avec beaucoup d’amour entre nous alors qu’on ne se connaissait pas beaucoup."