Brive et l'UBB quittent les réunions, Steyn signe aux Cheetahs... Les 5 infos de ce lundi

Brive et l'UBB quittent la table des négociations

Alors que la recherche de solutions à la crise liée au Covid-19 patauge toujours, deux clubs ont quitté les réunions organisées à cette fin par la LNR. Le CAB d'abord, dont le président Simon Gillham est excédé que chaque fait et geste de ces réunions soit relayé dans le presse. "Pour ma part je n’ai plus envie de participer à une réunion s’il y a une taupe ou un espion dans la salle." Puis l'UBB, qui n'a pas apprécié la décision de faire commencer l'exercice 2020-2021 avec un compteur à zéro point pour chaque club. Son président Laurent Marti continuera néanmoins d'assister à la réunion des présidents, chaque mercredi.

La baisse des salaires actée en Écosse

Face aux pertes financières engendrées par la crise sanitaire mondiale, la Fédération écossaise a officialisé une réduction de salaire. Il sera demandé aux 157 joueurs sous contrat gagnant plus de 50 000 livres (un peu plus de 57 000 euros) par an de réduire leur salaire de 10 à 25 % jusqu'en septembre. Le directeur général de la fédération Mark Dodson participera lui aussi à l'effort collectif puisqu'il a annoncé que son salaire serait amputé de 30 %. Une baisse générale nécessaire, alors que 75 % des 450 employés de la Fédération viennent d'être mis à pied.

Finn Russell et Chris Harris (Écosse)Icon Sport

Steyn quitte Montpellier pour les Cheetahs

Après cinq ans de bons et loyaux services, le Sud-Africain François Steyn (32 ans) va quitter le Languedoc. Il s'est engagé avec les Cheetahs pour deux saisons. Un retour pays qui fait sens, le joueur souhaitant se consacrer à l'activité agricole dans sa ferme dans les environs de Bloemfontein. Double champion du monde en 2007 et 2019 avec les Springboks, le trois-quarts polyvalent a été jusqu'en finale du Top 14 en 2018 avec le MHR.

Nevers enregistre ses deux premières recrues

Le journal du Centre a annoncé que le club de Nevers a enregistré les signatures de ses deux premières recrues. Il s'agit du demi de mêlée d'Aubenas (Fédérale 1) Guillaume Manevy (22 ans) et de Issam Hamel (22 ans), jeune talonneur qui évoluait jusqu'à présent au Racing 92. Une information confirmée par le club bourguignon qui a relayé la publication du journal du Centre sur Twitter.

La NRL veut frapper fort

Alors qu'elle pourrait être le premier championnat à reprendre le 28 mai prochain, la NRL veut faire de ce retour un événement en attirant de nombreuses stars. On peut citer Sonny Bill Williams ou Israël Folau, actuellement sous contrat, respectivement avec Toronto et les Dragons Catalans. Mais la ligue australienne de rugby à XIII espère aussi signer des stars du XV, avec notamment l'ouvreur des Wallabies Quade Cooper, le troisième ligne All Black Ardie Savea ou le futur Racingman Kurtley Beale. Un feu d'artifice de négociations en perspective.