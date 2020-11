A noter la présence du pilier droit briviste Pietro Ceccarelli, du talonneur Leonardo Ghiraldini, actuellement sans club, et de quatre novices : le pilier Daniele Rimpelli, le deuxième ligne Cristian Stoian, et le demi de mêlée Stephen Varney et l'arrière Jacopo Trulla. Les Transalpins affronteront l'Écosse (14 novembre), les Fidji (21 novembre) et la France (28 novembre).

Le groupe italien