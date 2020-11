Le sélectionneur sud-africain a donc misé sur la continuité pour entamer l'Autumn Nations Cup face à l'Écosse au stade Artemio Franchi de Florence. En effet, seulement deux changements sont à noter. Au centre, Luca Morisi cède sa place au joueur de Trévise Marco Zanon. Le deuxième changement est lui plus surprenant avec l'expérimenté Eduardo Padovani qui cède sa place au tout jeune Jacopo Trulla. À 20 ans, le joueur de Zebre, passé par Calvisano va connaître ses grands débuts avec l'équipe A italienne. Il avait auparavant joué avec les moins de 20 ans lors du Tournoi en 2019 et en 2020 et avait participé à la Coupe du Monde en 2019 toujours avec les jeunes transalpins. Pour le reste, c'est du classique avec le capitaine Luga Bigi au talonnage et une solide troisième ligne avec Negri et Steyn qui encadreront Polledri. La confiance est maintenue à Paulo Garbisi pour mener le jeu des Italiens. Notons aussi la présence du vétéran Leonardo Ghiraldini sur le banc.

Le XV de départ de l'Italie : 15. Minozzi ; 14. Trulla, 13. Zanon, 12. Canna, 11. Bellini ; 10. Garbisi, 9. Violi ; 7. Steyn, 8. Polledri, 6. Negri ; 5. Cannone, 4. Lazzaroni ; 3. Zilocchi, 2. Bigi (cap), 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Ghiraldini, 17. Ferrari, 18. Ceccarelli, 19. Meyer, 20. Mbanda, 21. Varney, 22. Allan, 23. Mori.