Les Écossais ont inscrits quatres essais dont trois en deuxième période par Van der Merwe (23e), son premier en sélection, Fagerson (49e), Cummings (66e) et Turner (76e). En face, les Italiens avait cru faire le nécessaire avec l'essai de Minozzi à la 25e et la botte de Garbisi mais l'endurance en fin de match aura encore fait défaut aux Transalpins. L'Écosse rejoint la France en tête du groupe B avec 5 points et recevra justement les Bleus à Murrayfield dimanche prochain (16h). L'Italie, elle, essayera de se reprendre face aux Fidji samedi prochain (13h45) si les conditions sanitaires le permettent notamment chez les joueurs du Pacifique.