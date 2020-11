Jack Singleton et Anthony Watson, blessés, font eux le chemin adverse et rejoignent leur club pour se faire soigner. Pour le reste, peu voire pas de changements avec six joueurs non capés qui avaientt déjà préparé la rencontre contre l'Italie. L'Angleterre recevra la Géorgie le 14 novembre puis l'Irlande le 21 novembre avant de se déplacer à Llanelli pour affronter le pays de Galles le 28 novembre avant un denier match de classement le 6 décembre qui aura lieu à Twickenham.