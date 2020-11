Le sélectionneur écossais Greg Townsend a donné son groupe de 35 en vue de l'Automn NAtions Cup, dont un match face aux Français. Il a gardé les joueurs qui ont joué contre la Georgie et le pays de Galles, mais il a rappelé deux figures majeures : l'ailier d'origine néo-zélandaise Sean Maitland (32 ans, 48 capes) qui avait été exclu après son incartade en marge du match des Barbarians et le demi de mêlée Sam Hidalgo-Clyne, 27 ans, 12 sélections (ex-Racing), qui vient de réussir le doublé avec le club anglais d'Exeter. Il n'avait plus été appelé depuis deux ans. Maitland avait fait partie des joueurs sortis de la bulle sanitaire sans autorisation.

A noter que les deux ouvreurs, Adam Hastings et Finn Russell, sont absents. Ils se sont blessés lors du duel gagné face au pays de Galles, Hastings à une épaule, Hastings aux adducteurs. Il n'y a plus qu'un ouvreur de métier dans le groupe, Duncan Weir (Worcester). L'Écosse figure dans le groupe de la France pour la l'Automn Nations Cup. Les Écossais doivent recevoir les Français le 22 novembre. Ils iront en Italie le 14 novembre et recevront les Fidji le 28 novembre, avant un match de classement le 5 ou le 6 décembre.