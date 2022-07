A Terrasson, Brive et le Racing s'affronteront pour une noble cause

L’USC Terrasson (Séries Régionales) accueillera la rencontre amicale entre Brive et le Racing 92 le 26 août prochain à 19 heures, au Stade André Beaudry, à une semaine de la reprise du Top 14. C’est la première fois dans l’histoire que la ville des bords de la Vézère située à 20km à l’ouest de Brive est l’hôte d'un match entre deux clubs de rugby de haut niveau, mais pas la première fois que des rencontres de gala se déroulent ici. En effet ce fut même une tradition pendant des décennies. Du début des années 60 à la fin des années 80, chaque lundi de Pâques, Terrasson avait pris l'habitude de devenir la capitale du rugby dans le sud-ouest avec des rencontres opposant un club français, renforcé par des internationaux, à un club anglais de haut rang, devant des milliers de spectateurs. “C’est un honneur pour nous que de recevoir ces deux grandes équipes mais aussi un clin d’oeil à une tradition d’ouverture et d’événements qui nous est chère que nous nous attachons à relancer et développer. Cela fait partie du projet de club”, se félicite Benoit Pensivy coprésident du club dirigé par un quatuor d’amis d’enfance. Une partie des recettes de la rencontre et des manifestations associées sera ainsi reversée à la Fondation ARCAD (Aide et Recherche en Cancérologie Digestive) et l’événement prend le nom de “Challenge Calou Veyssière”, ancien joueur du club et légende du rugby périgourdin décédé trop jeune d’un cancer du Pancréas.