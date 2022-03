Votre entrée contre l’Italie a été remarquée, vous avez amené du rythme et de la vivacité, c’est une bonne entrée en matière. C’était pour prouver à la coach ?

Non non, il n’y avait pas d’intention de répondre ou de prouver. J’ai voulu vraiment servir l’équipe au maximum, je savais le rôle que j’avais et ce que je devais faire. Quand je suis rentrée, j’ai senti qu’on était dans le dur même si le score était acquis. On manquait un peu de réactivité, de vitesse peut-être et j’ai essayé d’amener ça. C’est toujours plus simple quand on est remplaçante, on a le temps d’observer, de voir où il faut insister et puis on est fraîche !

Le fait que vous soyez polyvalente sur les postes 9 & 15 en club, est-ce que ça peut vous amener à avoir un rôle de remplaçante de luxe aussi ?

Pas vraiment parce qu’autant en club, je couvre les deux postes (demie de mêlée et d’arrière), autant en équipe de France je suis attitrée au poste de 9. On n'évoque pas le rôle d’arrière avec le staff. Après moi, tant que j’ai du temps de jeu, ça me convient peu importe le poste.

Vous craignez des Irlandaises revanchardes après leur défaite contre le pays de Galles ou vous êtes plutôt en confiance avec vos quatre victoires consécutives lors des précédentes confrontations ?

On ne peut pas dire qu’on arrive confiantes mais on aura surtout a coeur de se rattraper après un match compliqué contre l’Italie. Concernant l’Irlande, on ne peut pas trop savoir à quoi s’attendre, tout a changé, les joueuses, le plan de jeu, on aborde ce match avec pas mal de méfiance finalement. On pourrait avoir un statut de favorite oui mais au vu du match contre l’Italie, on ne peut pas vraiment y prétendre. Une chose est sûre, on veut un match de meilleure qualité que contre l’Italie.

Est-ce que vous avez déjà dans un coin de la tête cette possible finale contre les Anglaises ?

Non non, à ce jour, on est toutes focus sur l’Irlande. Après, bien sûr on regarde de loin ce qu’il se passe, mais on a pas du tout abordé le match contre l’Angleterre. Toute manière, il faut valider les trois autres matchs avant. À nous de construire le meilleur jeu possible et de gagner l’Irlande, l’Écosse et le pays de Galles pour arriver prêtes avant d’espérer une finale contre l’Angleterre.

Est-ce que cette nomination dans le quatuor des meilleures joueuses du monde l’hiver dernier a changé quelque chose à votre jeu, à votre personnalité ?

Ce n’est pas quelque chose qui me dérange forcément, j’ai pris ça avec beaucoup de fierté mais c’est du passé maintenant. C’était sur la saison précédente, on attaque un nouveau tournoi désormais, mais ça ne me change pas grand chose à titre personnel, d’autant que je n’ai pas gagné.

Ça vous fait plaisir de retrouver le public français à Ernest Wallon, c’est quelque chose de particulier pour vous. D’autant que ça fait depuis 2018 que Toulouse n’a pas accueilli un match des Bleues lors du 6 Nations…

Oui évidemment. Moi je n’étais pas là lors de ce France-Irlande en 2018 mais je suis de Toulouse, j’y travaille, j’y joue alors ça va avoir une saveur toute particulière. J’ai hâte de pouvoir jouer devant ma famille et mes amis !