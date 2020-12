500 000 euros versés par les clubs professionnels aux clubs amateurs

Adopté en 2018-2019, il est appliqué pour la première fois à l'occasion de la saison 2019-2020.

"Les clubs professionnels sont au soutien des clubs amateurs durement touchés par l’interruption de leurs compétitions, avec le versement dès cette semaine de 500 000 € répartis auprès de 386 clubs amateurs au titre de la réforme des indemnités de formation (RIF) pour la saison 2019/2020, explique la Ligue. Sur 4 saisons (2019/2020 à 2022/2023), le montant bénéficiant aux clubs amateurs et fédéraux formateurs des joueurs évoluant dans le secteur professionnel, sera de 3 M€. Il vient compléter la "Contribution Spéciale pour la Formation et du secteur Amateur" de 22 M€ versée par le secteur professionnel à la FFR sur la même période."

Ces indemnités sont donc calculées en fonction du parcours de formation du joueur, de l’école du rugby au centre de formation, et indexées chaque année sur son niveau de rémunération ; puis versées chaque saison pendant la carrière professionnelle des joueurs (pendant 10 saisons à compter de la signature du 1er contrat professionnel). Elles sont récoltés par la LNR, qui les verse à la FFR, laquelle assure leur versement aux clubs fédéraux et amateurs concernés. La LNR a donné plusieurs exemples concrets. Ainsi, "le club CSBJ Rugby Association (CS Bourgoin-Jallieu) recevra en fin d’année 2020 environ 67 000 euros au titre de la saison 2019/2020 de 15 clubs professionnels où évoluent des joueurs dont il a contribué à la formation ; le Racing Club Narbonne Méditerranée recevra plus de 56 000 euros de 15 clubs professionnels où évoluent des joueurs dont il a contribué à la formation."

Comme expliqué dans le communiqué, tout joueur ayant signé un contrat professionnel depuis moins de 10 ans voit ainsi ses clubs formateurs associés au dispositif pendant sa période d’activité.

Voici d'autres exemples de sommes versées par les clubs de Top 14 aux clubs amateurs pour des joueurs internationaux, et communiqués par la LNR :

- Le club de ST Pee UC recevra environ 20 000 € au titre des années passées par Charles Ollivon (RC Toulonnais) dans son école de rugby.

- Le club CS Nuiton recevra environ 28 000 € au titre des années passées par Arthur Retière (Stade Rochelais) dans son école de rugby.

- Le club SC Mazamet recevra environ 27 000 € au titre des années passées par Thomas Ramos (Stade Toulousain) dans son école de rugby.

- Le club UA Vicoise recevra environ 21 500 € au titre des années passées par Anthony Jelonch (Castres) dans son école de rugby.

"Rugby amateur et rugby professionnel construisent ensemble l’avenir du rugby français et la performance des clubs et du XV de France, a indiqué le président de la LNR Paul Goze. En soutenant la formation française tout au long du parcours de formation des joueurs, nous encourageons l’excellence. Le dispositif RIF marque le soutien et la solidarité indéfectible des clubs professionnels et de la Ligue Nationale de Rugby auprès des clubs amateurs et des centres de formation." Alain Tingaud, vice-président de la Ligue Nationale qui a porté ce projet de RIF s'est réjoui : "Projet initié il y a 6 ans, la réforme des indemnités de formation arrive à point nommé pour des clubs amateurs en souffrance en raison de la crise sanitaire. Ce dispositif vertueux récompense les clubs formateurs et les centres de formation de l’Hexagone dont les joueurs font aujourd’hui rayonner nos championnats et l’équipe de France."