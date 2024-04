Qualifiées pour les demi-finales du Hong-Kong Sevens après un large succès en quart face à l’Irlande (31-7), consécutif à une victoire marquante contre les Black Fearns (26-21), les Bleues de France 7, Séraphine Okemba et Anne-Cécile Ciofani, mettent en avant leur état d’esprit du moment mais ont surtout le regard rivé sur les deux matchs qui les séparent de l’or.

Séraphine Okemba : “On avait à cœur de battre la Nouvelle-Zélande”

“On se concentre sur nous et sur l’agressivité que nous devons mettre. Il nous en a manqué un petit peu ces derniers temps. Il est crucial d’avoir cette envie d’avancer, de gagner le moindre centimètre. On n’est pas maître de tout, comme le niveau de l’adversaire et le contexte, mais on l’est de notre propre intensité.

On avait à cœur de battre la Nouvelle-Zélande, ce matin, et de mettre un terme à leur série de victoires mais on est surtout centré sur la construction de notre jeu. On sait qu’on peut se jouer des tours à nous-mêmes. On n’a pas perdu nos objectifs de vue à cause d’une contre-performance (la cinquième place à Los Angeles, N.D.L.R.) : l’or est notre but comme à chaque tournoi et il y a aussi l’intention de progresser en vue de ce qui nous attend en fin de saison.”

Anne-Cécile Ciofani : “Savourer les victoires mais garder la tête froide”

“Nous avons tiré énormément de leçons du passé et franchi un cap mental. Los Angeles, où on avait perdu en vigilance et en remobilisation après avoir perdu face aux Australiennes, nous sert pour aujourd’hui. Après, je n’ai senti aucun manque de confiance. On a battu la Nouvelle-Zélande, une équipe qui peut paraître dominante, à la dernière seconde, sans s’affoler, en restant droite dans nos baskets.

Ça fait du bien au mental mais ça ne suffit plus de gagner ce genre de matchs, il faut confirmer. On peut savourer les victoires mais il est crucial de garder la tête froide et ne pas nous sortir de cet état de détermination. En demi, ce sera encore un gros match face aux États-Unis, un adversaire très agressif. Le titre des mecs à Los Angeles ? Les gars ont pas mal galéré aussi ces dernières années, nos parcours sont assez similaires à ce niveau. Ils ont franchi un cap énorme. C’est super pour eux mais on est frustrées, en même temps. On se dit : “Punaise, il ne manque plus que nous.” Les garçons ont montré le chemin et la bonne direction.”