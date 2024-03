L’enseignement agricole représente environ 5 000 joueurs et joueuses. Certains ont fait leur chemin depuis, un certain Antoine Dupont par exemple. L’Amicale du Tournoi des Six Nations a participé à l’organisation de l’événement.

Les 3 et 4 avril, Pont-à-Mousson accueille la finale du championnat de France des Lycées agricoles. L’enseignement agricole représente environ 5 000 joueurs et joueuses. Certains ont fait leur chemin depuis, un certain Antoine Dupont par exemple.

L’Amicale des Six Nations fait feu de tout bois. On sait que ce club de supporteurs du XV de France organise régulièrement des rencontres de sélections régionales de jeunes, avec comme apogée, l’opération 5 000 cadets, qui s’est déroulée en marge de la Coupe du Monde.

Mais l’Amicale présidée par Michel Dubreuil est fière de s’occuper aussi du championnat de France des lycées agricoles. Les finales auront lieu les 3 et 4 avril mercredi et jeudi à Pont-à-Mousson. Il y aura une compétition masculine et une compétition féminine. Le tirage au sort des poules s’est déroulé le 28 février au Salon International de l’Agriculture, en présence de Sébastien Carrez, vice-président de la FFR.

Imanol Harinordoquy est aussi un ancien

La compétition se déroulera grâce à l’organisation du Lycée Agricole de Nancy-Pixécourt et ses enseignants d’EPS, les rencontres auront lieu sur le site de l’Isle d’Esh de Pont-à-Mousson qui recevra les vingt-quatre équipes.

Chez les Garçons, la poule A rassemblera les établissements de Nancy, Saint-Palais, Nimes, Aurillac. Le Chesnoy, Toulouse, Orthez seront en poule B. Pau, Avignon, Beaune, en poule C ; Marmilhat, Auxerre, Saint-Germain en Laye, en poule D.

Chez les filles, la poule A rassemblera Nancy et Saint-Palais, la poule B, Brioude et Vervins, la poule C, le Chesnoy, Albi et Nevers, la poule D, Toulouse, Saint-Germain en Laye et Pau.

On rappelle que l’enseignement agricole a permis l’éclosion de talents certains tels qu’Antoine Dupont, Anthony Jelonch, Imanol Harinordoquy, Julien Bonnaire, Sébastien Tillous-Borde, excusez du peu. Et chez les filles, ce n’est pas mal non plus : Jessy Tremoulière, Clara Joyeux, et Pauline Bourdon. Cette "filière" rugbystique agricole représente 40 établissements, et plus de 5 000 élèves.