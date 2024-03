Après une bonne entame de match la Section paloise finissait par craquer peu avant la pause avant de revenir dans le deuxième acte. Une rencontre animée durant laquelle les deux équipes n’ont eu de cesse de se rendre coup pour coup. Mais finalement, les Clermontois parvenaient à avoir le dernier mot en s’imposant 31-28.

Avec trois défaites et un match nul lors de ses quatre derniers matchs disputés et seulement trois points d’avance sur le 13e et barragiste, Perpignan, Clermont était dos au mur au moment de recevoir ce samedi la Section paloise, qui pointait, elle, aux portes du top 6 au coup d’envoi de cette 19e journée de Top 14. Portés par un pack dominateur et George Moala, les Jaunards ont renoué avec la victoire en battant les Palois au terme d'un match riche en essais.

L'essai de Jurand, le tournant du match

En première période, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, Fritz Lee (14e) et Peceli Yato (39e) ayant répondu pour Clermont aux essais d’Émilien Gailleton (7e) et de Samuel Ezeala (27e), qui s’est offert son huitième essai de la saison en championnat devant son ancien public. Mais alors que l’on pensait que Clermontois et Palois allaient rentrer aux vestiaires à 14-14, l’ASM a pris pour la première fois du match l’avantage au score grâce à un essai de Joris Jurand après la sirène (40+3e).

Clermont en avait besoin ! Après quatre matchs sans gagner, les Jaunards battent Pau et se donnent un peu d'air.#ASMSP

Clermont a résisté en seconde période

Au retour des vestiaires, Clermont est revenu avec les mêmes intentions qu'en fin de première période et a pris 10 points d'avance grâce à une pénalité de Benjamin Urdapilleta (45e). Opportunistes, les Palois sont ensuite revenus à seulement trois points après un essai en contre de Théo Attissogbe (57e). Mais seulement deux minutes plus tard, Baptiste Jauneau a recreusé l'écart pour l'ASM (59e). Et malgré un nouvel essai inscrit par Pau par l'intermédiaire de Youri Delhommel (80e), synonyme de point de bonus défensif pour les Palois, Clermont a réussi à conserver son avance en fin de match pour renouer avec le succès. Grâce à cette victoire, l'ASM remonte provisoirement à la neuvième place du classement et se donne de l'air avec la zone rouge. De son côté, la Section Paloise reste aux portes du top 6.