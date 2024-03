Une nouvelle fois conscient que la victoire de son équipe, face à La Rochelle (13-12), n’a tenu qu’à un fil, l’ouvreur Camille Lopez a apprécié la solidité défensive des siens pendant une heure, tout comme il a regretté le manque de maîtrise, par la suite…

Camille, quelle est votre première réaction après ce succès ?

Aujourd’hui, nous sommes très, très chanceux. Il y a le poteau (d’Hastoy, NDLR), puis la seconde mi-temps entière, qui n’est pas jolie, jolie. Mais bon, il y a un point d’écart à la fin, 13-12, on prend.

Avez-vous manqué d’énergie à la fin ?

Je ne sais pas s’il y avait plus de jus, mais à partir de la soixantième… Après, on joue une grosse équipe avec des gros physiques, une grosse densité. On savait qu’on allait être dans le dur, mais à partir de la soixantième, j’ai eu l’impression que c’était l’entraînement pour eux. lls nous roulaient dessus, déroulaient, faisaient des offloads. Tu avais l’impression qu’ils étaient à l’entraînement. J’ai l’image de Gregory Alldritt qui fait l’offload sur le premier essai de Judicaël Cancoriet, je me suis dit qu’on commençait à subir costaud. Je pense qu’on manque aussi de maîtrise. Il y a deux ou trois sorties de camp où on donne. On aurait pu sortir un peu plus proprement et aller chez eux, défendre chez eux. Là, nous sommes restés chez nous, nous avons été très indisciplinés, mais c’est aussi parce que nous avons été mis à mal par cette grosse équipe de La Rochelle qui, physiquement, nous a fait du mal. Derrière, tu subis et tu te mets à la faute.

Comment avez-vous vécu les cinq dernières minutes ?

Il faut qu’on tienne le score, qu’on défende, qu’on soit plus discipliné, qu’on arrête, qu’on ne leur donne pas l’occasion d’avoir la pénalité. Le maître-mot, c’était de tout donner, de ne rien lâcher. Aujourd’hui, ça nous sourit, avec ce poteau, mais nous ne sommes pas passés loin de la correctionnelle.

Avant ça, il y a une heure de jeu assez propre…

Je pense qu’on fait une bonne première mi-temps. En seconde période, il n’y a plus rien, on ne fait que défendre, je pense qu’on n’a pas attaqué une seule fois. Sur la première, il y a des choses intéressantes, on arrive à faire des choses positives. Nous avons été, défensivement, très costauds, sur la première mi-temps et le début de la seconde. Après, on a subi, on s’est mis à la faute et face à des grosses équipes comme ça, 13-0, ça ne suffit pas. À la fin, on est à deux doigts de le perdre. Il aurait fallu qu’on score un peu plus pour se mettre à l’abri.

Est-ce le scénario inverse des autres matchs, où vous terminiez fort ?

C’est vrai. Après, qu’on les commence bien et qu’on les finisse mal, ou le contraire, peu importe, tant qu’il y a la victoire au bout. Il y a des trucs que, j’espère, on va réussir à régler, des choses où on peut être plus propre. J’ai, en tête, cette dernière sortie de camp entre Thomas Acquier et Pieter Scholtz où on se met devant et on fait une faute. Ce sont des choses qu’on peut éviter, maîtriser et on aurait été un peu plus serein si on avait fait un ruck et qu’on avait tapé pour aller chez eux. Quand tu défends sur les 50, c’est toujours mieux que sur les 22. On leur a donné pas mal d’opportunités, mais c’est aussi parce qu’ils nous ont mis à mal.

Est-ce le match où vous avez le plus souffert ?

Je ne sais pas, mais vu la fin, on ne peut pas dire le contraire.

Vous n’aviez pas vu Judicaël Cancoriet depuis un moment, il vous a dit bonjour…

Je connais Judi (sourire). C’est sa force. Il fait une saison extraordinaire pour sa première à La Rochelle. Je connais le bonhomme et l’agressivité qu’il y met. C’est son jeu, il me respecte et la preuve, vu qu’il est venu me faire un beau cadeau. Ce sont des bonnes retrouvailles.