Malgré une fin de rencontre complètement à l'avantage des Rochelais, les Bayonnais ont résisté pour signer une victoire 13-12 face aux champions d'Europe en titre. Vingt-huitième victoire de suite à Jean-Dauger pour les Basques. Antoine Hastoy a manqué la pénalité de la gagne dans les dernières secondes pour les Maritimes.

Dans ce Top 14 si dense cette saison, le moindre faux pas vous fait perdre de nombreuses places au classement. Bayonnais et Rochelais avaient donc l'ambition de s'imposer ce soir pour rester dans la bonne dynamique qui permettra d'intégrer le top 6 synonyme de phases finales. Troisièmes au début de cette 19e journée, les Maritimes pouvaient enchaîner un troisième succès de rang tandis que les Bayonnais, maîtres dans leur jardin depuis janvier 2022, devaient prendre des points pour rester au contact du peloton de tête.

Une première moitié de match à l'avantage des Basques

L'Aviron Bayonnais a subi un petit orage durant les 5 premières minutes de jeu puis, lentement mais sûrement, il a repris le contrôle du match. Bayonne menait donc logiquement au score (10 à 0) à la pause grâce à un pragmatisme qui lui a permis de marquer son seul essai après une belle séquence collective validée en force par Tatafu. Dans le jeu, ce sont les Ciel et Blanc qui ont pris l'ascendant face à une équipe rochelaise hésitante et en manque de confiance, notamment dans le secteur de la touche avec son talonneur Latu qui a connu une soirée plus que compliquée dans l'exercice du lancer.

Un entêtement presque payant

Malgré un score défavorable, le regard des Maritimes témoignait d'une certaine détermination et d'une maîtrise pourtant difficile à déceler dans le jeu proposé par l'équipe de Ronan O'Gara. De mieux en mieux au fil des minutes, les Jaune et Noir ne parvenaient pas à recoller au score, préférant jouer les pénalités en touche plutôt que de prendre les points au pied. Les minutes passant (13 à 0 à la 66e minute de jeu), les supporters du Stade Rochelais devaient perdre espoir mais l'essai de Cancoriet a relancé un suspense presque inespéré (13/5, 68e). Trop indisciplinés, les Bayonnais se contentaient de défendre mais craquaient une seconde fois après une pénalité jouée rapidement par Tanga Mangene puis conclue par Alldritt (13/12, 73e). Déboussolés, les hommes de Grégory Patat voyaient leur capital confiance se désagréger face aux doubles champions d'Europe qui reprenaient du poil de la bête à chaque instant.

Le tournant du match est finalement intervenu à la 78e minute de jeu lorsque Antoine Hastoy trouva le poteau droit sur une pénalité provoquée par une faute bête de Scholtz quelques secondes auparavant. En voyant le ballon rebondir sur le montant, les 14 000 spectateurs de Jean-Dauger ont soufflé un grand coup, sentant que la série d'invincibilité en cours depuis janvier 2022 allait se poursuivre encore quelques jours de plus.

Un classement on ne peut plus serré

Ce résultat resserre davantage ce Top 14 où l'on compte 8 équipes en 6 points entre la 3e et la 10 place. Dans ce lot, on retrouve La Rochelle au 5e rang et Bayonne à la 9e position.