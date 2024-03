Dans le sillage de ses précieux guerriers David Ribbans et Cornell Du Preez ainsi que d’un Gabin Villière déchaîné en première période, le RCT a relevé avec brio le défi de Montpelliérains trop vite dépassés (54-7), dont les cadres Reinach et autres Bouthier furent très loin de leur meilleur niveau.

LES TOPS

Gabin Villière

A-t-on enfin retrouvé le Gabin Villière de 2022 ? Sans doute pas encore, l’ailier varois donnant l’impression d’encore chercher son dernier coup de rein, qui lui manqua d’ailleurs au moment de conclure (pour quelques centimètres) une judicieuse remise à l’intérieur de Biggar. Mais pour le reste, en termes d’engagement et d’énergie, le Normand a réalisé une performance digne de ses plus grandes heures, en grattant notamment deux ballons importants en première période puis en réalisant un superbe retour sur Reinach. Une abnégation récompensée par un essai au soutien de ses avants, au coeur d’un ballon porté. Pas forcément esthétique, mais tellement symbolique…

David Ribbans

Si l’on a beaucoup mis (et à juste titre) Esteban Abadie et Setariki Tuicuvu comme les meilleures recrues de l’intersaison au bord de la Rade, celle de l’international anglais (4 sélections) n’est franchement pas non plus la pire. Toujours aussi bluffant d’activité, l’ancien joueur de Northampton s’est même offert le luxe de contrer Anthony Bouthier en première période puis de percer sur trente mètres en seconde, tout en réalisant avec brio le job de base d’un deuxième ligne : impactant sur toutes les collisions en attaque comme en défense, précis dans ses soutiens et très précieux dans l’alignement, Ribbans a tout bonnement réalisé un sans-faute. Le public de Mayol ne s’y est pas trompé, qui lui a d’ailleurs réservé une chaleureuse ovation à sa sortie.

David Ribbans a fait le boulot ! Icon Sport

Cornell Du Preez

Il aurait été tentant ici de mettre en avant les coups de pétard de Jaminet, la vista retrouvée de Baptiste Serin ou le sens du finish de Duncan Paia'aua. Toutefois, parce que le succès toulonnais s’est avant tout construit sur leur domination dans les duels, on préférera mettre ici en avant un soldat de l’ombre. À savoir, le flanker Cornell Du Preez, qui eut une fois n’est pas coutume le bonheur d’inscrire un essai, mais fut surtout très précieux dans le combat pour la ligne d’avantage, que ce soit en attaque ou en défense.

LES FLOPS

Anthony Bouthier

L’arrière du MHR a vécu une première demi-heure des plus compliquées, qui a largement contribué aux difficultés des siens. D’abord parce que, sans pression particulière, il fut contré à la 7e minute par le deuxième ligne Ribbans, offrant par son erreur l’inespérée munition qui permit aux Varois d’ouvrir le score par Dréan. Puis parce qu’à la 26e, encore à la réception d’un nouveau coup de pied anodin de White, Bouthier oublia de réclamer l’arrêt de volée qui s’imposait et aurait pu permettre aux siens d’annihiler un temps fort varois. Au lieu de quoi, Bouthier se précipita en dégageant dans le terrain un ballon qui, dans la continuité directe, fut conclu par l’essai de Paia’aua. De quoi creuser un débours de 14 points…

Anthony Bouthier a commis de nombreuses erreurs contre le RCT. Icon Sport - Romain Biard

Cobus Reinach

C’est peu dire que le champion du monde sud-africain s’est avéré moins inspiré qu’à son accoutumée sur la pelouse de Mayol. Auteur d’une première grosse erreur à la 7e, lorsqu’il se fit intercepter par Abadie une passe dans ses propres 22 mètres jute après le contre sur Bouthier, Cobus Reinach donna l’impression de courir après cette boulette sans jamais réussir à la rattraper. Pire, ses initiatives en bord de rucks ne furent pas vraiment inspirées, qui permirent à la défense toulonnaise d’inverser régulièrement la pression. Pire, c’est un en-avant de Reinach au soutien de Tolofua qui offrit à Toulon le ballon du contre de Du Preez… Bref, un match à oublier.

Nicolaas Van Rensburg

Revenu en grâce dans la rotation du MHR depuis l’arrivée du nouveau staff, le Sud-Africain a comme à son habitude plutôt bien géré la touche héraultaise. En revanche, Van Rensburg fut beaucoup moins efficace ballon en main. On en veut pour preuve ces deux en-avant à cinq mètres de l’en-but varois (2e, 31e) qui ont gâché de gros temps forts héraultais. Et largement contribué à leur zéro pointé en première période.