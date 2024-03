Toulon n'a pas fait dans le détail pour dominer Montpellier à Mayol lors de la 19e journée de Top 14 (54-7). Les Héraultais, qui restaient sur quatre victoires de suite avant la trêve, ont réalisé un non-match alors que Toulon, en panne de résultat ces derniers temps, s'est montré sérieux, pressant et impliqué. Cette victoire bonifiée replace provisoirement les hommes de Pierre Mignoni à la troisième place.

Dans un match à la symbolique forte, marquée par la présence de Mourad Boudjellal dans les travées de Mayol, Toulon a facilement disposé de Montpellier en ouverture de la 19e journée du Top 14 (54-7).

Le RCT parfait avec le vent défavorable

Dix ans après le doublé Top 14 - Champions Cup, Bernard Laporte faisait son retour à Mayol. Le désormais directeur du rugby de Montpellier, accueilli comme il se devait par son ancien public, n'était pas le seul à faire son retour au pays du "Pilou Pilou" Patrice Collazo, Christopher Tolofua et le minot Louis Carbonel, troisième meilleur marqueur du Top 14 revenaient également dans la rade. En face, Paolo Garbisi faisait ses débuts pour le RCT, lui qui juste avant le Tournoi des 6 Nations défendaient les couleurs du MHR.

Les Toulonnais ont donné le ton lors des dix premières minutes. Après une première grosse défense sur les Montpelliérains, les Varois ont marqué sur leur première incursion grâce à Gaël Dréan venu conclure une belle allongée de Dan Biggar pour Melvyn Jaminet. La suite de la période est une succession d'imprécision. C'est dans le dernier quart d'heure que le RCT appuie sur l'accélérateur. Duncan Paia’aua profite d'un bon travail de Gabin Villière pour s'arracher au bord de la ligne de touche. Gabin Villière, en talonneur, aplatit sur un ballon porté pour permettre au RCT d'être dans le bonus offensif. Malgré le vent défavorable, Melvyn Jaminet est parfait au pied. En face, Montpellier est restée fanny et n'a eu qu'une occasion concrète de marquer des points, malgré quelques incursions dans les 22 : une pénalité trop à droite de Louis Carbonel. Geoffrey Doumayrou était d'ailleurs remonté auprès de la prestation indigente de son équipe : "On est toujours en vacances. On est resté en vacances la semaine dernière. Ils ne font rien d'extraordinaire, mais nous, on a trop d'imprécisions. On n'arrive pas à garder le ballon dans les rucks. On n'y est pas du tout dans l'engagement, dans l'implication, dans la précision. Il n'y a rien à dire pour l'instant. On ne peut pas faire pire donc on va essayer de relever la tête."

Montpellier n'y était plus

Le message du trois-quarts montpelliérain ne sera pas entendu. La seconde période commence comme elle s'est terminée en faveur des Toulonnais. Sur une interception de David Ribbans, venu s'avancer dans les 22, Cornell du Preez profite d'un bon service de Melvyn Jaminet pour aplatir comme un ailier le jour de ses 33 ans. Le festival toulonnais se poursuit. Servi par Baptiste Serin, de retour de blessure, Dan Biggar inscrit son premier essai sous les couleurs du RCT sur sa dernière action du match. L'ouvreur gallois cédait ensuite sa place à Paolo Garbisi. Comme un symbole. Sam Simmonds jouera d'une des rares largesses de la défense toulonnaise pour aller aplatir face aux perches, mais le mal était déjà fait. Après ce léger relâchement, Toulon inscrit un sixième essai grâce à superbe contre-ruck de Swan Rebbadj, venu conclure une magnifique pression défensive de Baptiste Serin sur Louis Foursans-Bourdette. Sam Simmonds pensait inscrire un doublé dans les dix dernières minutes, mais Ben Lam avait commis une charge avec le coude et a laissé ses coéquipiers à quatorze pour la fin de match en plus de faire refuser l'essai de son partenaire. En supériorité numérique, Duncan Paia’aua inscrira un septième essai pour le RCT. Melvyn Jaminet en inscrira un huitième peu avant la sirène.

Cette victoire bonifiée replace Toulon à la troisième place, en attendant les matchs de 17:00, et vient casser la bonne dynamique du MHR qui restait sur quatre victoires consécutives avant ce match et qui manque l'occasion de se donner de l'air sur Perpignan, 13e. Dimanche prochain, en clôture de la 20e journée, le RCT se déplacera à Bayonne dans la forteresse imprenable de Jean Dauger. Montpellier de son côté, recevra le Stade français en ouverture.