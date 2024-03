Les deux ouvreurs du XV de France ont repris l'entraînement après leurs blessures, chacun à un genou. Alors Romain Ntamack et Matthieu Jalibert pourraient-ils être de retour lors du match entre l'UBB et Toulouse ce dimanche ? Éléments de réponse.

Les mauvaises langues diront que cela commence à faire longtemps que nous ne les avons pas comparés ! Cette semaine, les deux ouvreurs vedettes du XV de France Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ont tous les deux repris l'entraînement avec leur club. L'attente n'a, c'est sûr, pas été la même, mais leurs retours sont des événements. Le premier n'avait plus foulé les pelouses normalement depuis le mois d'août dernier, et une rupture au niveau du ligament croisé du genou face à l'Écosse. Une blessure en match de préparation, qui l'a fait manquer la Coupe du monde 2023 en France. Le second s'est lui aussi blessé avec les Bleus, mais ce fut lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Une reprise simultanée

Contre l'Italie, Jalibert a subi une entorse du genou, qui devait l'empêcher de jouer pendant près de six semaines selon le premier diagnostic. Mais voilà que seulement trois semaines après le match face à la Nazionale, l'ouvreur était de retour sur la pelouse du centre d'entraînement André-Moga sous les couleurs de l'UBB. Ces reprises n'ont donc pas grand-chose à voir au premier regard, si ce n'est qu'elles concernent les deux plus grands talents du rugby français au poste de demi d'ouverture. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, un fait peut prêter à sourire : Ntamack et Jalibert sont de retour juste avant l'affrontement... Entre l'UBB et Toulouse !

Y a du beau monde à l'entraînement à Toulouse !https://t.co/GPpcHAME9I — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 18, 2024

Un match de gala, qui clôturera la 19e journée de Top 14 dimanche soir, dans un Matmut-Atlantique rempli. Alors que les deux équipes jouiront normalement du retour de nombreux internationaux après la période de doublons liée au Tournoi, existe-t-il une chance de voir les deux ouvreurs s'affronter sur la pelouse bordelaise ? En théorie, la réponse est oui, puisque les deux semblent aptes à jouer et participent normalement aux séances d'entraînements. En pratique, c'est beaucoup moins sûr. Déjà, parce que malgré l'importance du match, il est difficile d'imaginer Yannick Bru et Ugo Mola se précipiter et faire courir le moindre risque de blessures aux intéressés.

Des éléments contraires

Jalibert et Ntamack devraient reprendre progressivement et ne pourraient de toute façon pas donner 100% de leurs capacités lors du duel de dimanche soir. Ensuite, il y a la donnée du calendrier, avec une fin de saison riche en événements. Outre le Top 14 et le sprint final pour la qualification en phase finale, les huitièmes de finale de Champions Cup arrivent dès le premier week-end d'avril. Il faut imaginer que les deux staffs géreront leur effectif en fonction de ces rendez-vous. Au micro de TV7, Bru avait notamment confié se donner quinze jours pour faire reprendre son ouvreur : "Matthieu Jalibert a bien travaillé. Son genou va bien. Il ne sera pas loin de reprendre l'entraînement collectif dès cette semaine. On devrait le voir d'ici les quinze jours à venir. C'est une très bonne nouvelle pour nous".

Petit rappel : l'UBB affronte Toulouse ce dimanche ! \ud83d\udc40https://t.co/0QuMjlutR6 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 19, 2024

Du côté de Toulouse et selon nos informations, le staff a planifié le retour de Ntamack pour la réception de Pau, le 30 mars. Cette date, une semaine avant le match de Champions Cup, permettrait au fils d'Émile de reprendre dans un environnement qu'il connaît, avec de la confiance. Malgré tout cela, il est loin d'être exclu que les deux joueurs soient dans les groupes élargis de leurs équipes ce dimanche soir et participent à l'échauffement afin de retrouver le contact avec le groupe. L'UBB pourrait même être intéressée pour placer Jalibert sur le banc, comme un joker de luxe, au vu du réel manque de résultat de l'équipe lors de ses dernières sorties en Top 14. Alors Jalibert contre Ntamack, ce n'est sûrement pas pour ce dimanche. Pour voir à nouveau les deux phénomènes s'affronter, il faudra peut-être attendre un moment... ou simplement quelques semaines, avec les phases finales !