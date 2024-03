S’il se réjouit de la belle dynamique de son équipe qui reste sur quatre victoires consécutives, et s’il est conscient qu’un succès sur le terrain de Toulon samedi pourrait permettre au MHR de s’éloigner des deux dernières places, l’arrière de Montpellier Anthony Bouthier ne veut pas se tromper de combat et demeure focalisé sur le maintien.

Malgré la semaine de coupure, le maître mot est-il de continuer sur la même dynamique ?

Oui, il y a eu une semaine de repos mais on veut rester sur la lancée de notre dernière partie de saison. On a encore envie de remonter au classement et de se maintenir rapidement, de se détacher de ces deux dernières places pour souffler et profiter notamment de la Challenge Cup.

Avez-vous senti, de l’intérieur, le retour de la confiance dans le groupe ?

Depuis que le staff a changé, nous sommes arrivés à retrouver un allant positif. L’effectif évolue quasiment chaque week-end mais on parvient quand même à trouver des automatismes. Petit à petit, cela a fait du bien et on a su avoir des moments phares dans les matchs pour les gagner. On a réalisé deux super mois de janvier et février, avec quatre victoires d’affilée, dont deux à l’extérieur. Ça fait du bien au moral et au classement. Pour un groupe, c’est le top et on espère réussir une belle fin de saison.

Qu’a apporté concrètement le changement de staff ?

On jouait depuis quelques années un peu de la même façon. Est-ce que cela ne nous a pas freinés sur le début de saison ? En fait, il y avait plein de facteurs. On n’y arrivait pas. On a mal commencé et, quand on est dans une spirale négative, c’est dur d’en sortir. Le changement de staff est intervenu à ce moment-là, ça y joue forcément, mais le groupe était en train de grandir et on allait basculer dans une période plus positive. C’est ce qu’il s’est passé. Tout le monde s’est remobilisé et il fallait rester fort dans les têtes pour rebondir. C’est ce qu’on fait actuellement, avec peut-être un jeu un peu plus offensif, en gardant davantage le ballon à la main. On a retrouvé de la confiance.

Avez-vous eu peur que la situation ne s’inverse pas ?

On avait bien sûr de l’espoir, surtout avec le groupe qu’on a. Jouer le maintien et être dernier pendant autant de journées, c’est difficile. Après, on a eu peur, et on a toujours peur aujourd’hui de descendre. Mais, pour réaliser des grosses performances et aller chercher des victoires à l’extérieur, il faut être positif. L’idée, c’était de ne pas se morfondre et ne pas finir de plonger au fond du classement pour ne jamais remonter. Désormais, on parvient à rester positif. Il faut dire aussi que de nombreux blessés sont revenus et cela crée une concurrence qui est saine. C’est important pour enchaîner.

Au-delà du staff sportif, il y a aussi eu l’arrivée de Bernard Laporte comme directeur du rugby, dont on connaît la forte personnalité et l’aura…

Quand il parle, n’importe quel jour de la semaine, on a toujours envie de sortir de la salle et d’aller jouer le match (sourire). C’est un sacré orateur et il arrive à trouver les mots pour remotiver. C’est important dans un groupe qui a été affaibli et a subi le début de saison. C’est un vrai plus. Quand ça va bien, il le dit et ça fait plaisir. Mais quand on fait des mauvaises choses, il sait le dire aussi. C’est la clé de la réussite.

Comment abordez-vous le match à Toulon ? Peut-il permettre, en cas de succès, de regarder vers le haut ?

C’est le match qui peut permettre de se détacher encore de la treizième place. Mais nous ne sommes pas tirés d’affaire quand même, quoi qu’il arrive. Beaucoup disent qu’on est à sept points de la sixième place mais nous sommes plus près de Perpignan (13e, à deux points derrière, NDLR) et de la zone de relégation que du top 6. On regarde d’abord ça avant de se projeter. Mais la quinzaine qui arrive sera très importante pour la suite du championnat.

Est-il donc trop prématuré d’évoquer une remontée vers les places qualificatives ?

Les gens, dont nos supporters, ont le droit d’y croire. Tant mieux, cela veut dire qu’ils croient en nous en fait. Mais, pour le moment, nous restons focalisés sur le maintien. L’équipe vient juste de sortir de la zone de relégation, donc il ne faut pas aller trop vite. Mais c’est un match très important, car Toulon a aussi besoin de points.

On parle des anciens Toulonnais de Montpellier, entre Christopher Tolofua, Louis Carbonel, Patrice Collazo ou Bernard Laporte, mais il risque aussi d’y avoir Paolo Garbisi en face, qui a quitté le MHR très récemment…

On ne sait pas s’il va jouer mais ce sera particulier de le recroiser aussi vite. S’il est sur la feuille, ce sera son premier match avec Toulon, contre nous… J’imagine que ce sera un moment singulier pour lui. Pour nous aussi. On s’entendait tous très bien avec lui. Donc ce serait sympa de l’affronter.

Vous avez vécu plusieurs blessures qui vous ont éloigné des terrains cette saison. Comment l’avez-vous vécu ?

J’ai eu trois petites blessures depuis le début de saison, entre le mollet, le coude ou les côtes. Rien de très grave mais ça éloigne quelques semaines, et c’est toujours dur de voir les potes jouer en étant en tribunes ou à la maison. Mais c’est la force de ce groupe d’avoir quarante joueurs capables d’être titulaires. C’est ce qui nous permet d’ailleurs de nous en sortir depuis quelque temps. J’espère que ça va durer jusqu’à la 26e journée.

Vous êtes un leader du groupe depuis plusieurs années et en avez été le capitaine. Quel regard portez-vous sur l’attribution du capitanat au jeune Lenni Nouchi (20 ans) ces derniers temps ?

C’est très bien, c’est un joueur de très grande qualité. Il le montre chaque week-end. Et, par son état d’esprit, il arrive à pousser tout le groupe, à l’aider à gagner. Depuis qu’il est capitaine, on remporte les matchs, donc il faut lui laisser ce rôle (sourire). En interne, il n’y a vraiment aucun problème et tout le monde est content que ce soit Lenni. Il s’entend bien avec chaque joueur. Et ça prouve au staff qu’il est important chez nous, qu’il faut espérer qu’il reste le plus longtemps possible à Montpellier. C’est capital d’avoir des jeunes qui émergent, qui entrent dans ce cadre, pour vouloir faire des belles choses à l’avenir.