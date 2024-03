Castres s’apprête à recevoir le Racing 92 (samedi, 17 heures) après deux défaites de suite. L’occasion pour Pierre-Yves Revol de prendre la parole et de motiver ses troupes avant ce rendez-vous.

Pierre-Yves Revol est (re) monté au créneau. À quelques jours de la réception du Racing 92 (samedi, 17 heures), le président du Castres olympique a souhaité motiver ses joueurs par le biais d’un entretien réalisé sur le site officiel du club. Fin janvier, l’homme fort du CO avait également pris la parole via ce même procédé juste avant la rencontre face à Clermont (défaite 20-23). Un mois et demi plus tard, Castres est au cœur du top 6 mais reste sur deux défaites d’affilée en Top 14 (Toulouse et Lyon). Dans ce contexte, la réception des Ciel et Blanc, l’un des rivaux pour la course aux barrages, est capitale pour Revol.

"La réception du Racing, c’est pour beaucoup de joueurs un peu timorés à Lyon y compris des leaders de jeu l’occasion de remettre les pendules à l’heure. Les deux défaites à la maison contre l’USAP et l’ASM étaient d’autant plus agaçantes qu’elles étaient évitables et que les joueurs avaient gâché deux belles opportunités. Pour le match contre le Racing, les entraîneurs et les joueurs connaissent l’enjeu et je leur fais confiance pour faire oublier la prestation de Lyon. Personne ne comprendrait que le CO, avec son ADN historique, ne soit pas en capacité de livrer une grande prestation dans un tel moment" développe le président castrais.

Le CO au milieu d’un peloton plus resserré que jamais

Le classement du Top 14 à l’aube de la 19ème journée est assez impressionnant. Seulement un point sépare La Rochelle, troisième, de Pau, septième. Cinq équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et chaque point vaudra un fragment d’or pour la course à la qualification. Alors, la rencontre face au Racing ajoute une pression supplémentaire pour une équipe castraise qui ambitionne de retrouver les phases finales deux ans après être allée au stade de France (défaite en finale contre Montpellier). "Je n’ai pas souvenir d’une telle situation à 8 matchs de la fin de la saison régulière. Le fait d’être toujours en bonne place pour viser une qualification est positif. Le fait de ne pas être à l’abri l’est moins. Il est évident que nous avons tous la volonté de continuer à avoir une bonne pression : celle qui est liée à la bagarre pour la qualification et pas l’autre, celle qui vise à assurer son maintien et pour cela nous devons être à la hauteur de l’enjeu contre le Racing 92 samedi" poursuit Pierre-Yves Revol.