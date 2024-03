Clermont s’est entraîné à Montluçon ce mercredi afin de casser la routine du Top 14. Devant 500 spectateurs, les Jaunards ont retrouvé le sourire et espèrent se ressouder avant la réception de Pau, le 23 mars.

Du soleil, des sourires et des retours. À Montluçon (Allier), les joueurs de Clermont se sont entraînés devant plus de 500 curieux dans le cadre de la journée jaunarde prévu par le club ce mercredi. Quelques jours après avoir concédé un triste match nul face à Oyonnax (15-15), les Jaunards se sont donc déplacés à 100 kilomètres du stade Marcel-Michelin pour chasser leur mauvaise dynamique. Depuis la première pause de l’année, début février, les hommes de Christophe Urios n’ont toujours pas gagné le moindre match et pointent à seulement trois points de Perpignan, actuel barragiste.

Dans ce contexte, les Clermontois sont venus chercher de la chaleur auprès de leurs supporters. "Ça fait longtemps qu’il n’y avait pas eu une journée jaunarde donc je voulais vraiment les voir, surtout après la contre-performance face à Oyonnax et la débâcle à La Rochelle. Et on veut aussi montrer aux joueurs que malgré les difficultés on est présent !" souligne Grégory, fidèle de l’ASM. Devant les aficionados clermontois, les Jaunards se sont tranquillement échauffés avant de s’engager dans une opposition sans retenue. Lors de cette journée dans le Bourbonnais, tout le monde était de la partie, y compris les blessés de longue date (Lee, Falgoux, Simone) qui se sont entraîné à part, alors que les Montluçonnais ont pu se réjouir des retours à 100% d’Anthony Belleau et Julien Hériteau. Blessé depuis plus d’un an, Alexandre Fischer a également pris part à l’opposition engagée au milieu de ses coéquipiers, un bon signal pour le staff clermontois. Seule alerte à déplorer, Alivereti Raka s’est entraîné à part puisqu’il portait une attelle sur le genou gauche.

#JourneeJaunarde Ça se termine au contact de nos supporters de Montluçon \ud83d\udc9b\ud83d\udc99#YellowArmy pic.twitter.com/O8QViOdnVG — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 13, 2024

Jedrasiak en local de l’étape

Mais cette journée jaunarde avait une place particulière pour Paul Jedrasiak. Le deuxième ligne clermontois a en effet vu le jour à Montluçon avant de passer une bonne partie de son enfance à Châteauroux. "C’est un peu spécial parce que je viens d’ici j’ai toute ma famille à Commentry un village pas très loin d’ici. Cela fait du bien, surtout au vu de notre situation. On ne va pas se cacher c’est très compliqué en ce moment, on n’a pas en une bon bloc. Même si on ne joue pas ce week-end on travaille et on sait que ça passera par là pour réagir face à Pau" affirme le Clermontois de cœur qui mettra les voiles direction Castres à l’issue de la saison.



Après une heure de rugby, les Clermontois ont pu partager une partie de la séance d’entraînement des enfants de l’école de rugby de Montluçon. Un moment complice où Pierre Fouyssac, Jules Plisson et Benjamin Urdapilleta ont notamment diriger les jeunes joueurs. Après cette journée ensoleillée qui a réchauffer les corps et les cœurs, les Jaunards seront au repos jusqu’à dimanche. "L’idée était de se retrouver et je pense que cela va nous aider. Je ne vous cache pas que le fait de ne plus avoir de centre d’entraînement ne nous aide pas. Mais faire cette journée jaunarde doit tirer tout le monde vers le haut" conclut Frédéric Charrier qui espère que ses hommes retrouveront le chemin des essais, eux qui restent muets depuis deux matchs.