Brice Dulin ne manque pas d'humour. En plus de réaliser une nouvelle performance majuscule face à Paris, l'arrière rochelais s'est distingué sur les réseaux sociaux par un trait d'humour en référence à la sortie devenue culte du manager Ronan O'Gara après la défaite à Lyon.

Le rugby, ce sont les valeurs, et le chambrage en fait aussi partie ! Brice Dulin nous le prouve une nouvelle fois avec une story Instagram pleine de malice et plutôt très drôle. On y voit l'international français, tout sourire, accompagné de ce texte : "Quand on te dit que le prix des maisons sur l'Île de Ré a baissé..." Une référence, souvenez-vous, à la colère froide de Ronan O'Gara après une défaite à Lyon où le manager s'était étonné de voir ses joueurs plus concentrés sur l'immobilier rhétais que sur la préparation du déplacement dans la Capitale des Gaules.

Un bon mot plutôt bien trouvé par l'arrière rochelais, qui en a profité pour "taguer" son entraîneur, preuve - s'il fallait en trouver une - que cela n'est que de l'humour !

Brice Dulin ne manque pas d'humour après la victoire bonifiée de La Rochelle.

Dulin brille, La Rochelle s'éclate

Brice Dulin peut se le permettre. D'abord parce que personnellement, il a livré deux performances renversantes avec le numéro 15 dans le dos face à Clermont et Paris. Petit jeu au pied pour lui-même, passes décisives, des 50:22 et une couverture du terrain avec son pied gauche en veux-tu en voilà, l'ancien joueur du Racing 92 marche sur l'eau. Aussi, parce que son équipe a remis les points sur les i grâce à deux victoires bonifiées face à Clermont (42-3) et Paris (23-3) dans un Marcel-Deflandre conquis.

Dix points en deux matchs et voici La Rochelle à la troisième position provisoire du classement derrière le Stade français et Toulouse. Nul doute que tout va pour le mieux sur les bords de l'Atlantique. Les Bayonnais devront maintenant se méfier car le double champion d'Europe en titre est bel et bien de retour. Il suffisait peut-être juste de le piquer...