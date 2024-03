Les Lyonnais espéraient boucler positivement ce bloc avec un troisième succès en quatre matchs. A Gerland, les Rhodaniens ont encore réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires, signant un huitième succès à domicile cette saison (34-19, avec bonus offensif). Les Lyonnais ont pu compter sur des avants déchaînés, avec notamment le 3e ligne aile Liam Allen. En face, l’ailier Josaia Raisuqe a raté son match.

Les Tops

Liam Allen

Le 3e ligne du Lou a été en vue aux quatre coins du terrain. Le Néo-Zélandais a été précieux en défense où il a gratté deux ballons quand les Castrais tentaient de se rapprocher de l’en-but lyonnais. Et il a aussi été en vue offensivement. Avec des courses tranchantes, cassant la ligne défensive adverse. Comme sur son essai marqué suite à une combinaison réalisée par les Rhodaniens sur une pénalité jouée à la main à 5 mètres (38e).

Jordan Taufua

Longtemps blessé, le n°8 lyonnais ne jouait que son quatrième match de Top 14 de la saison ce samedi. Mais on mesure toute l’importance du solide 3e ligne dans l’effectif lyonnais lorsqu’il est sur la pelouse. Il est au soutien intérieur de Davit Niniashvili sur le premier essai rhodanien mais surtout il est monté en puissance dans le combat au cours de la partie. Comme lorsqu’il vient gratter un ballon à Tom Staniforth et récupérer ainsi une pénalité dans un temps fort tarnais (36e). Il est aussi partie prenante de la combinaison du Lou sur la pénalité jouée à la main à 5 mètres avant la pause, avec une course réalisée en se tournant pour offrir à Liam Allen la possibilité d’une finition tranchante. Revenu sur la pelouse en fin de partie, il a conduit le camion lyonnais sur ballon porté pour aller reprendre le bonus offensif.

Jérôme Rey

Le pilier gauche a multiplié les courses ballon en main pour défier la défense adverse. Il s’est même frotté à Tom Staniforth, sans s’échapper. Symbole de la bonne partie du paquet d’avants lyonnais, il a su mettre son équipe dans le bon sens. Et défensivement, il était au diapason de ses partenaires. Solide.

Tom Staniforth

S’il faut "sauver" un Castrais sur ce match, citons, Tom Staniforth. Car même si on l’a déjà vu plus dominateur, le colosse castrais a été énormément sollicité en porteur de balle. Il a aussi asséné quelques timbres de sa collection particulière (17 plaquages dans ce match).

Les flops

Josaia Raisuqe

Tendre défensivement sur son aile lorsque les Lyonnais ont déboulé pour aller inscrire le premier essai de la partie, il n’a pas su monter assez vite pour stopper Davit Niniashvili avant que ce dernier ne serve Jordan Taufua. Surtout, on a déjà vu l’ancien Neversois capable de bien plus se proposer au cœur du jeu que ce samedi après-midi. Ballon en main, il a aussi été propulsé en touche à deux reprises et a perdu son duel avec Davit Niniashvili au début du deuxième acte avant de commettre un en-avant sur une touche jouée rapidement par l’un de ses coéquipiers. Plus globalement, le Géorgien a remporté son duel face à lui. Enfin, sur une passe au pied qui lui a été adressé vers l’en-but lyonnais, Josaia Raisuqe n’a pas réussi à maîtriser l’ovale pour marquer un essai (59e). Un match à oublier.

Loïs Guérois

Le jeune pilier du CO a vécu une partie plutôt compliquée sur la pelouse de Gerland avec 4 plaquages manqués sur 7 tentés. À l’image de son équipe, il nous a habitués à mieux cette saison.