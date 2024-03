Grâce notamment à un essai à la dernière seconde signé Félix Lambey, le Lou s'est imposé avec le bonus offensif ce samedi soir face au Castres olympique. Victoire finale sur le score de 34-19 pour les Lyonnais, qui réagissent après la lourde défaite subie à Bayonne la semaine passée. Le CO a été trop brouillon pour espérer quelque chose.

En difficulté depuis quelques semaines, le LOU avait besoin d’assurer une victoire à domicile pour prendre ses distances avec la zone de relégation. C’est chose faite avec cette victoire bonifiée contre le Castres Olympique (34-19). Les Lyonnais ont fait preuve de réalisme et de force de caractère pour marquer l’essai du bonus après la sirène.

Le LOU plante ses crocs d’entrée

Bien entré dans le match et adepte des combinaisons, comme ce fut le cas dès le coup d’envoi, le LOU a démarré fort. Sur la première offensive, Berdeu passait 3 points (3-0, 3ème). Avance validée par le premier essai marqué par Jordan Taufua, de retour après plusieurs mois d’absence. Sur une touche côté gauche, Niniashvili longeait la ligne de touche avant de retrouver son troisième ligne à l’intérieur, qui allait au bout (10-0, 7ème).



S’ensuivait une partie qui se reposait avant tout sur le jeu au pied. Les deux équipes ne rechignaient pourtant pas à envoyer du jeu, mais il y avait toujours une petite imprécision pour mettre fin à une offensive. Alors on s’appuyait sur l’indiscipline adverse pour scorer. Popelin gardait son équipe dans le match par des pénalités (11ème, 20ème, 34ème), Berdeu aussi (27ème). Le CO avait été privé de son maître à jouer Louis Le Brun pendant un quart d’heure, sorti pour un protocole commotion. Mais l’ouvreur ne pouvait rien faire sur le deuxième essai de Liam Allen juste avant la pause, en sortie d’une pénalité à cinq mètres, jouée à la main (20-9, 39ème).

Deux équipes en course pour le bonus

Après la pause, Lyon mettait déjà une main sur le bonus offensif, après une mêlée sur les 22 adverses. Les avants rhodaniens se mettaient à la tâche et le pilier Feao Fotuaika concluait ce bon travail entre les poteaux (27-12, 47ème). Le match connaissait ensuite une interruption d’une dizaine de minutes, après que Taufua a mis Baptiste Cope KO sur une percussion dans son camp. Le troisième ligne castrais est sorti immobilisé sur civière, mais conscient (51ème). De quoi perturber ses coéquipiers, qui évoluaient ensuite à 14 après un carton jaune de Popelin (54ème).



Mais le CO tenait bon en défense. Mieux, Raisuqe croyait marquer un essai, mais il était refusé à la vidéo (59ème). Largué au score, Castres luttait pour le bonus défensif, et c’était récompensé par un essai de Vanverberghe, dans un deuxième temps de jeu après une pénalité jouée à la main (27-19). Les Tarnais ont tout donné en fin de match pour prendre ce précieux point, mais en confondant vitesse et précipitation. Et cela leur a joué des tours. Après la sirène, Bouzerand se mettait à la faute. Jackson allait trouver la touche à cinq mètres, et Marchand marquait à la fin du maul (34-19, 82ème). Comme contre Oyonnax, le LOU va arracher son bonus offensif à la dernière seconde. Des efforts qui amènent les Lyonnais à avoir provisoirement 7 points d’avance sur le barragiste Perpignan. Malgré cette défaite et un joueur perdu, peut-être pour une longue durée, Castres conserve sa place dans le top 6.